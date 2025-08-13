$41.450.06
Зустріч Путіна і Трампа відбудеться на військовій базі в Анкориджі - CNN

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля володимир путін проведуть зустріч 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Місце обрано через обмеженість варіантів під час туристичного сезону та вимоги безпеки.

Зустріч Путіна і Трампа відбудеться на військовій базі в Анкориджі - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та очільник Кремля володимир путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі є пік туристичного сезонну на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення двох світових лідерів, були сильно обмежені.

Як повідомляє CNN, організатори саміту дійшли висновку, що єдине місто на Алясці з відповідними умовами — це Анкоридж.

І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США

- пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

Президент Зеленський наголосив, що обговорення України на зустрічі Трампа та Путіна без її участі є неможливим. Він підкреслив, що для припинення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо12.08.25, 23:59 • 508 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки