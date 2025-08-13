Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що заплановані переговори між президентом Дональдом Трампом та володимиром путіним в Білому домі сприймають не як поступки російському диктатору, а як з’ясування позицій. Про це інформує Державний департамент США за посиланням на інтерв’ю Рубіо для "Sid and Friends in the Morning", передає УНН.

Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч – це не поступка - сказав Рубіо.

Він зазначив, що зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою путіна, який вийшов з ізоляції.

Зустріч – це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент - наголосив держсекретар США.

За його словами, запланований саміт - це "зустріч для з’ясування позицій". Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Нагадаємо

У вівторок, 12 серпня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров обговорили підготовку до запланованого саміту на Алясці.

Українські та європейські лідери стурбовані можливою зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Вони побоюються, що Трамп може бути обманутий вдруге, а Путін використає зустріч для посилення своїх позицій.

Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним - ЗМІ