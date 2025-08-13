Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 9930 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 30547 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 28492 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 50796 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 32606 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37336 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 101515 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97274 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 95933 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 44934 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
63%
755мм
Популярнi новини
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС12 серпня, 14:20 • 25463 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 14866 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto12 серпня, 15:59 • 15103 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 10659 перегляди
На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупантаVideo17:04 • 6802 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 9944 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 10708 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 30557 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 50804 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 101518 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 2142 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 14912 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 87790 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 49833 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 206446 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа з путіним у Білому домі є з'ясуванням позицій, а не поступкою. Він наголосив, що президент США хоче мати всі факти та подивитися путіну в очі.

Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що заплановані переговори між президентом Дональдом Трампом та володимиром путіним в Білому домі сприймають не як поступки російському диктатору, а як з’ясування позицій. Про це інформує Державний департамент США за посиланням на інтерв’ю Рубіо для "Sid and Friends in the Morning", передає УНН.

Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч – це не поступка

- сказав Рубіо.

Він зазначив, що зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою путіна, який вийшов з ізоляції.

Зустріч – це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент

- наголосив держсекретар США.

За його словами, запланований саміт - це "зустріч для з’ясування позицій". Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Нагадаємо

У вівторок, 12 серпня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров обговорили підготовку до запланованого саміту на Алясці. 

Українські та європейські лідери стурбовані можливою зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Вони побоюються, що Трамп може бути обманутий вдруге, а Путін використає зустріч для посилення своїх позицій.

Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним - ЗМІ12.08.25, 22:17 • 560 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Аляска
Марко Рубіо
Державний департамент США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки