17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
"Налаштованість на успішне проведення заходу": Рубіо поговорив з Лавровим перед зустріччю Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

"Налаштованість на успішне проведення заходу": Рубіо поговорив з Лавровим перед зустріччю Трампа та путіна

У вівторок, 12 серпня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров обговорили підготовку до запланованого саміту на Алясці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ росії, передає УНН.

З обох боків підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу.

- йдеться у повідомленні оборонного відомства рф.

Як зазначили в МЗС росії, Рубіо і Лавров обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і очільника кремля путіна на Алясці, який відбудеться 15 серпня 2025 року.

Нагадаємо

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

Президент Зеленський наголосив, що обговорення України на зустрічі Трампа та Путіна без її участі є неможливим. Він підкреслив, що для припинення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Україна розглядає можливість заморозити фронт, визнавши контроль рф над окупованими землями, за умови гарантій безпеки та шляху до НАТО. Це відбувається напередодні зустрічі Трампа та путіна.

Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України 12.08.25, 07:29

Віта Зеленецька

