"Налаштованість на успішне проведення заходу": Рубіо поговорив з Лавровим перед зустріччю Трампа та путіна

У вівторок, 12 серпня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров обговорили підготовку до запланованого саміту на Алясці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ росії, передає УНН.

З обох боків підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу. - йдеться у повідомленні оборонного відомства рф.

Як зазначили в МЗС росії, Рубіо і Лавров обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і очільника кремля путіна на Алясці, який відбудеться 15 серпня 2025 року.

Нагадаємо

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

Президент Зеленський наголосив, що обговорення України на зустрічі Трампа та Путіна без її участі є неможливим. Він підкреслив, що для припинення війни необхідна тристороння зустріч лідерів.

Україна розглядає можливість заморозити фронт, визнавши контроль рф над окупованими землями, за умови гарантій безпеки та шляху до НАТО. Це відбувається напередодні зустрічі Трампа та путіна.

