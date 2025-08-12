"Настроенность на успешное проведение мероприятия": Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Во вторник, 12 августа, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили подготовку к запланированному саммиту на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, передает УНН.

С обеих сторон подтверждена настроенность на успешное проведение мероприятия. - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Как отметили в МИД России, Рубио и Лавров обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина на Аляске, который состоится 15 августа 2025 года.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и Путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Украина рассматривает возможность заморозить фронт, признав контроль РФ над оккупированными землями, при условии гарантий безопасности и пути в НАТО. Это происходит накануне встречи Трампа и Путина.

