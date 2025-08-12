$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
"Настроенность на успешное проведение мероприятия": Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Киев • УНН

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

"Настроенность на успешное проведение мероприятия": Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Во вторник, 12 августа, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили подготовку к запланированному саммиту на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, передает УНН.

С обеих сторон подтверждена настроенность на успешное проведение мероприятия.

- говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Как отметили в МИД России, Рубио и Лавров обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина на Аляске, который состоится 15 августа 2025 года.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и Путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Украина рассматривает возможность заморозить фронт, признав контроль РФ над оккупированными землями, при условии гарантий безопасности и пути в НАТО. Это происходит накануне встречи Трампа и Путина.

Вита Зеленецкая

политика
Аляска
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты