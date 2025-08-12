$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 55626 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 106807 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 156619 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 122731 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 89988 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 131189 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130372 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107301 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74426 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 127133 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 55626 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 106807 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 156619 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 121594 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 130735 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Лидеры ЕС поддержали мирные усилия Трампа перед его саммитом с Путиным. Они подчеркнули, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины, и дипломатическое решение должно защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине

Лидеры Европейского Союза сделали заявление по Украине, приветствуя мирные усилия президента США Дональда Трампа перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным, подчеркнув, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины" и что они разделяют убеждение, что "дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", пишет УНН.

Детали

"Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии россии против Украины и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. - говорится в заявлении. - Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен соответствовать международному праву, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не должны изменяться силой".

Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий

- отметили лидеры ЕС.

Агрессивная война россии против Украины, подчеркнули лидеры ЕС, имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности.

Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы

- указано в заявлении.

"Европейский Союз, в координации с США и другими единомышленниками, будет продолжать оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону. Он также будет продолжать поддерживать и вводить ограничительные меры против российской федерации", - подчеркнули лидеры ЕС.

И указали: "Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности". "Европейский Союз и государства-члены готовы и в дальнейшем вносить вклад в гарантии безопасности, исходя из своих соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом, и полностью уважая политику безопасности и обороны определенных государств-членов, а также учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов", - сказано в заявлении.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою собственную судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", - подчеркнули лидеры ЕС.

Венгрия, как указано, не ассоциируется с этим заявлением.

«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске12.08.25, 01:09 • 1878 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

