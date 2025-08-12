Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине

Лидеры Европейского Союза сделали заявление по Украине, приветствуя мирные усилия президента США Дональда Трампа перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным, подчеркнув, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины" и что они разделяют убеждение, что "дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", пишет УНН.

Детали

"Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии россии против Украины и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. - говорится в заявлении. - Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен соответствовать международному праву, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не должны изменяться силой".

Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий - отметили лидеры ЕС.

Агрессивная война россии против Украины, подчеркнули лидеры ЕС, имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности.

Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы - указано в заявлении.

"Европейский Союз, в координации с США и другими единомышленниками, будет продолжать оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону. Он также будет продолжать поддерживать и вводить ограничительные меры против российской федерации", - подчеркнули лидеры ЕС.

И указали: "Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности". "Европейский Союз и государства-члены готовы и в дальнейшем вносить вклад в гарантии безопасности, исходя из своих соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом, и полностью уважая политику безопасности и обороны определенных государств-членов, а также учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов", - сказано в заявлении.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою собственную судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", - подчеркнули лидеры ЕС.

Венгрия, как указано, не ассоциируется с этим заявлением.

