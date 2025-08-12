Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Киев • УНН
Лидеры ЕС поддержали мирные усилия Трампа перед его саммитом с Путиным. Они подчеркнули, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины, и дипломатическое решение должно защищать интересы безопасности Украины и Европы.
Детали
"Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны агрессии россии против Украины и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. - говорится в заявлении. - Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен соответствовать международному праву, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не должны изменяться силой".
Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий
Агрессивная война россии против Украины, подчеркнули лидеры ЕС, имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности.
Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы
"Европейский Союз, в координации с США и другими единомышленниками, будет продолжать оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону. Он также будет продолжать поддерживать и вводить ограничительные меры против российской федерации", - подчеркнули лидеры ЕС.
И указали: "Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности". "Европейский Союз и государства-члены готовы и в дальнейшем вносить вклад в гарантии безопасности, исходя из своих соответствующих компетенций и возможностей, в соответствии с международным правом, и полностью уважая политику безопасности и обороны определенных государств-членов, а также учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов", - сказано в заявлении.
"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою собственную судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", - подчеркнули лидеры ЕС.
Венгрия, как указано, не ассоциируется с этим заявлением.
