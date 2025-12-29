В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок

Кабинет министров отсрочил сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы - до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

По ее словам, это позволит мельчайшим предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений, а также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Напомним

Министерство финансов Украины обнародовало проект закона о, как его называют "НДС для ФЛП" с 2027 года, который, как утверждают в Минфине, "должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога".