В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи - до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск - повідомила Свириденко.

За її словами, це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень, а також дає бізнесу час підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

