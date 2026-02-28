Кількість загиблих внаслідок падіння літака із готівкою у Болівії зросла до 20

Щонайменше 20 осіб загинули після аварії військового літака, що перевозив банкноти, в Болівії. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

"Щонайменше 20 людей загинули і ще кілька отримали поранення в результаті аварії вантажного літака болівійських ВПС у західному місті Ель-Альто", - пише видання.

Інцидент стався о 18:15 за місцевим часом у п'ятницю, коли літак прибував до аеропорту Ель-Альто з міста Санта-Крус. За повідомленнями, літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги і врізався в автомобілі, що стояли поруч.

Пізніше Міністерство оборони підтвердило, що в аварію потрапив літак C-130 Hercules, який перевозив банкноти до Центрального банку Болівії. За словами командувача військово-повітряних сил, на борту літака перебувало вісім осіб.

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який, як стверджується, намагався забрати розкидані банкноти.

Нагадаємо

