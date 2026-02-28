Число погибших в результате падения самолета с наличными в Боливии возросло до 20
Киев • УНН
В Боливии в результате крушения военного самолета C-130 Hercules, перевозившего банкноты, погибло по меньшей мере 20 человек. Инцидент произошел в городе Эль-Альто, самолет съехал с полосы и врезался в автомобили.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения военного самолета, перевозившего банкноты, в Боливии. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
"По меньшей мере 20 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате крушения грузового самолета боливийских ВВС в западном городе Эль-Альто", - пишет издание.
Инцидент произошел в 18:15 по местному времени в пятницу, когда самолет прибывал в аэропорт Эль-Альто из города Санта-Крус. По сообщениям, самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в стоявшие рядом автомобили.
Позже Министерство обороны подтвердило, что в аварию попал самолет C-130 Hercules, который перевозил банкноты в Центральный банк Боливии. По словам командующего военно-воздушными силами, на борту самолета находилось восемь человек.
Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая, как утверждается, пыталась забрать разбросанные банкноты.
Напомним
В Эль-Альто разбился военный самолет, перевозивший новые банкноты, погибло по меньшей мере 15 человек. Местные жители собирали разбросанные деньги, а полиция применила слезоточивый газ.