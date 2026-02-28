$43.210.00
Число погибших в результате падения самолета с наличными в Боливии возросло до 20

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

В Боливии в результате крушения военного самолета C-130 Hercules, перевозившего банкноты, погибло по меньшей мере 20 человек. Инцидент произошел в городе Эль-Альто, самолет съехал с полосы и врезался в автомобили.

Число погибших в результате падения самолета с наличными в Боливии возросло до 20

По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения военного самолета, перевозившего банкноты, в Боливии. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

"По меньшей мере 20 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате крушения грузового самолета боливийских ВВС в западном городе Эль-Альто", - пишет издание.

Инцидент произошел в 18:15 по местному времени в пятницу, когда самолет прибывал в аэропорт Эль-Альто из города Санта-Крус. По сообщениям, самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в стоявшие рядом автомобили.

Позже Министерство обороны подтвердило, что в аварию попал самолет C-130 Hercules, который перевозил банкноты в Центральный банк Боливии. По словам командующего военно-воздушными силами, на борту самолета находилось восемь человек.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая, как утверждается, пыталась забрать разбросанные банкноты.

Напомним

В Эль-Альто разбился военный самолет, перевозивший новые банкноты, погибло по меньшей мере 15 человек. Местные жители собирали разбросанные деньги, а полиция применила слезоточивый газ.

Павел Башинский

