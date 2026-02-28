Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ
Киев • УНН
В Абу-Даби погиб один человек после перехвата ракет, запущенных из Ирана. Катар также перехватил две иранские ракеты после совместной военной операции США и Израиля против Ирана.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби погиб один человек после начала боевых действий между Ираном с одной стороны и США и Израиля - с другой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби после того, как было перехвачено несколько ракет, запущенных из Ирана.
Дополнительно
Власти Катара сообщили о перехвате двух иранских ракет системой Patriot после совместной военной операции США и Израиля против Ирана.
Также Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла новые удары по западной части Ирана.
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.