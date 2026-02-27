Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр

Министр социальной политики Денис Улютин заявил, что правительство планирует завершить подготовку законопроекта о пенсионной реформе и передать его в Верховную Раду уже в этом году. После принятия документа нардепами, правительство будет готово запустить новую пенсионную систему.

Правительство рассчитывает завершить работу над пенсионной реформой и передать соответствующий проект закона в Верховную Раду уже в этом году. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН. В наших планах - завершить расчеты и завершить подготовку проекта закона в этом году. В этом году мы планируем пройти и общественные слушания, и передачу этого проекта непосредственно в Верховную Раду - сказал Улютин. Детали Он отметил, что в дальнейшем будет работа в парламенте над документом, и как только нардепы примут соответствующий законопроект, правительство будет готово запускать новую пенсионную систему. Напомним В Министерстве социальной политики обсуждают очередные изменения в пенсионную систему, которые предусматривают пересмотр отдельных исключений в солидарном уровне и возможность введения накопительного компонента. В то же время эксперты обращают внимание на бюджетные ограничения и риски реализации инициатив, в частности по повышению минимальных выплат.