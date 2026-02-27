$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 15367 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 19111 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 20967 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 20134 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 32852 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19252 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 90203 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45162 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52499 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзивы
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море

Киев • УНН

 • 4 просмотра

ВМС Филиппин, США и Японии завершили четырехдневные совместные учения в акватории Южно-Китайского моря с 20 по 26 февраля 2026 года. Учения укрепили трехстороннее оборонное партнерство и оперативную совместимость флотов.

Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море

Военно-морские силы Филиппин, США и Японии завершили четырехдневные совместные учения в акватории Южно-Китайского моря, направленные на укрепление трехстороннего оборонного партнерства. Мероприятие, проходившее с 20 по 26 февраля 2026 года, стало частью более широкой стратегии Манилы по привлечению международных союзников для защиты своих суверенных прав в богатом ресурсами регионе на фоне постоянных территориальных претензий Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В рамках 15-й Многосторонней морской кооперативной деятельности (MMCA) филиппинская сторона развернула фрегат BRP "Antonio Luna" вместе с вертолетами и истребителями FA-50. Япония делегировала для патрулирования самолет P-3C Orion, тогда как Соединенные Штаты были представлены ракетным эсминцем USS "Dewey" и разведывательным самолетом P-8A Poseidon.

Военные советники США прибыли в Нигерию для борьбы с террористическими группировками17.02.26, 01:39 • 10241 просмотр

Программа маневров включала сложные элементы пополнения запасов в открытом море, совместное воздушное патрулирование вблизи пролива Баши и отработку тактических маневров для проверки оперативной совместимости флотов.

Геополитическое значение и реакция на внешние угрозы

Командование вооруженных сил Филиппин подчеркнуло, что эти учения подчеркивают непоколебимую приверженность партнеров укреплению морской безопасности и повышению осведомленности в регионе.

Во время проведения тренировок было зафиксировано присутствие кораблей ВМС Китая, однако инцидентов удалось избежать благодаря профессиональным действиям экипажей. Подобные активности происходят на фоне отказа Пекина признавать международное арбитражное решение 2016 года, аннулировавшее его претензии на большую часть акватории, и являются продолжением серии февральских учений, которые Филиппины также проводили совместно с Австралией.

Армия США провела испытания систем HIMARS в экстремальных условиях Арктики во время учений на Аляске23.02.26, 04:11 • 5343 просмотра

Новости Мира
Техника
Столкновения
Boeing P-8 Poseidon
Локхид P-3 Орион
Reuters
Австралия
Южно-Китайское море
Филиппины
Китай
Япония
Соединённые Штаты