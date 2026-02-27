Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море
Киев • УНН
ВМС Филиппин, США и Японии завершили четырехдневные совместные учения в акватории Южно-Китайского моря с 20 по 26 февраля 2026 года. Учения укрепили трехстороннее оборонное партнерство и оперативную совместимость флотов.
Военно-морские силы Филиппин, США и Японии завершили четырехдневные совместные учения в акватории Южно-Китайского моря, направленные на укрепление трехстороннего оборонного партнерства. Мероприятие, проходившее с 20 по 26 февраля 2026 года, стало частью более широкой стратегии Манилы по привлечению международных союзников для защиты своих суверенных прав в богатом ресурсами регионе на фоне постоянных территориальных претензий Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В рамках 15-й Многосторонней морской кооперативной деятельности (MMCA) филиппинская сторона развернула фрегат BRP "Antonio Luna" вместе с вертолетами и истребителями FA-50. Япония делегировала для патрулирования самолет P-3C Orion, тогда как Соединенные Штаты были представлены ракетным эсминцем USS "Dewey" и разведывательным самолетом P-8A Poseidon.
Программа маневров включала сложные элементы пополнения запасов в открытом море, совместное воздушное патрулирование вблизи пролива Баши и отработку тактических маневров для проверки оперативной совместимости флотов.
Геополитическое значение и реакция на внешние угрозы
Командование вооруженных сил Филиппин подчеркнуло, что эти учения подчеркивают непоколебимую приверженность партнеров укреплению морской безопасности и повышению осведомленности в регионе.
Во время проведения тренировок было зафиксировано присутствие кораблей ВМС Китая, однако инцидентов удалось избежать благодаря профессиональным действиям экипажей. Подобные активности происходят на фоне отказа Пекина признавать международное арбитражное решение 2016 года, аннулировавшее его претензии на большую часть акватории, и являются продолжением серии февральских учений, которые Филиппины также проводили совместно с Австралией.
