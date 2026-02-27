$43.240.02
Філіппіни, Японія та США провели військово-морські навчання у Південнокитайському морі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

ВМС Філіппін, США та Японії завершили чотириденні спільні навчання в акваторії Південнокитайського моря з 20 по 26 лютого 2026 року. Навчання посилили тристороннє оборонне партнерство та оперативну сумісність флотів.

Філіппіни, Японія та США провели військово-морські навчання у Південнокитайському морі

Військово-морські сили Філіппін, США та Японії завершили чотириденні спільні навчання в акваторії Південнокитайського моря, спрямовані на зміцнення тристороннього оборонного партнерства. Захід, що проходив з 20 по 26 лютого 2026 року, став частиною ширшої стратегії Маніли щодо залучення міжнародних союзників для захисту своїх суверенних прав у багатому на ресурси регіоні на тлі постійних територіальних претензій Китаю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У межах 15-ї Багатосторонньої морської кооперативної діяльності (MMCA) філіппінська сторона розгорнула фрегат BRP "Antonio Luna" разом із гелікоптерами та винищувачами FA-50. Японія делегувала для патрулювання літак P-3C Orion, тоді як Сполучені Штати були представлені ракетним есмінцем USS "Dewey" та розвідувальним літаком P-8A Poseidon.

Програма маневрів включала складні елементи поповнення запасів у відкритому морі, спільне повітряне патрулювання поблизу протоки Баші та відпрацювання тактичних маневрів для перевірки оперативної сумісності флотів.

Геополітичне значення та реакція на зовнішні загрози

Командування збройних сил Філіппін наголосило, що ці навчання підкреслюють непохитну відданість партнерів зміцненню морської безпеки та підвищенню обізнаності в регіоні.

Під час проведення тренувань було зафіксовано присутність кораблів ВМС Китаю, проте інцидентів вдалося уникнути завдяки професійним діям екіпажів. Подібні активності відбуваються на тлі відмови Пекіна визнавати міжнародне арбітражне рішення 2016 року, що анулювало його претензії на більшу частину акваторії, і є продовженням серії лютневих навчань, які Філіппіни також проводили спільно з Австралією.

Степан Гафтко

