Південно-Китайське море

Обговорили можливу співпрацю, війну в Україні та Тайвань: США та Китай провели дипломатичні перемовини

Вашингтон і Пекін провели переговори на високому рівні, щоб послабити напруженість і обговорити співпрацю в областях, що становлять взаємний інтерес, таких як боротьба з наркотиками. Сторони також обговорили розбіжності з приводу Тайваню, війни в Україні та інших питань.