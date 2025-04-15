Південно-Китайське море

Філіппіни зупинили наукові дослідження у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими. Китайські судна переслідували філіппінські човни під час збору зразків піску біля острова Тіту.
П'яті спільні морські навчання США та Філіппін відбулися в Південно-Китайському морі за участі авіаносної групи. Маневри проходили на тлі напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін.
Президент США зустрівся з прем'єром Японії та президентом Філіппін для обговорення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Особлива увага приділена загрозам у Південно-Китайському морі та економічній співпраці.
Ллойд Остін підтвердив, що його китайський колега Дун Цзюнь відхилив можливість зустрічі у В'єнтьяні. Відмова від діалогу викликає занепокоєння щодо напруженості між США та Китаєм.
Філіппіни і США підписали угоду про спільне використання військової розвідки та будівництво координаційного центру. Пакт GSOMIA дозволить країнам безпечно обмінюватися секретною військовою інформацією.
Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив про захист суверенітету країни у Південно-Китайському морі. Індонезія не визнає територіальних претензій Китаю, незважаючи на підписану морську угоду.
Китай офіційно визнав перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та висловив готовність до співпраці. Пекін занепокоєний можливим відновленням торгових тарифів, які Трамп обіцяв запровадити під час кампанії.
На Філіппінах внаслідок тропічного шторму Трамі загинуло щонайменше 82 людини. Шторм приніс руйнівні вітри та зсуви, а синоптики попереджають про можливість його повернення наступного тижня.
Міністр оборони Тайваню заявив, що блокада острова Китаєм вважатиметься актом війни. Уряд Тайваню оприлюднив деталі продовольчого плану на випадок китайської блокади, включаючи щомісячну інвентаризацію запасів.
Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.
Японський військовий корабель JS Sazanami вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем і Китаєм. Це значний крок Японії, яка раніше уникала таких дій, щоб не дратувати Китай.
ВМС Китаю вперше в історії вивели в море одночасно всі три авіаносці. "Шаньдун" і "Ляонін" знаходяться біля Тайваню, а "Фуцзянь" проходить випробування в Жовтому морі.
російсько-китайські військові навчання "океан-2024" є частиною тривалого посилення військової координації між країнами. Експерти відзначають зростання складності та географії спільних навчань на фоні глобальної напруженості.
Кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін зіткнулися в Південнокитайському морі, незважаючи на нещодавню угоду. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях та порушенні домовленостей.
Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.
Берегова охорона Філіппін та В'єтнаму провела спільні навчання у у Південно-Китайському. Екіпажі імітували пожежогасіння, рятувальні операції та медичне реагування, підкреслюючи гуманітарний характер співпраці.
Берегова охорона Китаю повідомила про спостереження за філіппінськими патрульними і рибальськими суднами біля мілини Сабіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував ескалацію та незаконні дії Китаю в Південно-Китайському морі.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.
Тайвань стежить за китайським атомним підводним човном, який з'явився в Тайванській протоці біля тайванських рибалок, ймовірно, повертаючись з Південно-Китайського моря до свого порту в Циндао.
Філіппінський корабель і китайське судно зіткнулися поблизу спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі, причому Китай звинуватив філіппінське судно в незаконному входженні в цей район і вжив проти нього заходів контролю.
Філіппінські військові спростували звинувачення Китаю в нападі на свою берегову охорону, заявивши, що їх дії в Південно-Китайському морі відповідали професійним стандартам.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на конференції Shangri-La Dialogue в Сінгапурі, що війна з Китаєм "не близька і не неминуча", і підкреслив важливість відкритого спілкування між двома країнами для зменшення непорозумінь.
Вашингтон і Пекін провели переговори на високому рівні, щоб послабити напруженість і обговорити співпрацю в областях, що становлять взаємний інтерес, таких як боротьба з наркотиками. Сторони також обговорили розбіжності з приводу Тайваню, війни в Україні та інших питань.
Китай готовит гражданские паромы и суда для возможного вторжения на Тайвань на фоне усиливающегося давления на островное государство из-за нехватки военных десантных кораблей.
Американські та філіппінські сили потопили списаний корабель ВМС Філіппін під час масштабних спільних військових навчань у Південно-Китайському морі, що імітували бойові дії з кораблем противника.
Німеччина відправляє два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем за свободу судноплавства і торговельних шляхів.
Китай просуває плани будівництва плавучих ядерних реакторів, які могли б живити військові об'єкти на спірних територіях Південно-Китайського моря, що викликає занепокоєння з боку США щодо підриву регіональної безпеки і стабільності.
Філіппіни викликали посла Китаю після того, як китайська берегова охорона застосувала потужні водомети проти філіппінських кораблів, що патрулювали спірну мілину Скарборо в Південно-Китайському морі, пошкодивши судна і спричинивши ескалацію напруженості навколо спірного району.
Китай розпочинає морські випробування свого третього і найсучаснішого авіаносця "Фуцзянь", що є ключовим кроком до його введення в експлуатацію у складі китайських ВМС протягом року.