Південно-Китайське море

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2614 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Філіппіни призупинили дослідження через конфлікт з Китаєм у морі

Філіппіни зупинили наукові дослідження у Південно-Китайському морі після інциденту з китайськими військовими. Китайські судна переслідували філіппінські човни під час збору зразків піску біля острова Тіту.

Новини Світу • 25 січня, 03:39 • 59257 перегляди

США та Філіппіни провели масштабні навчання біля берегів Китаю

П'яті спільні морські навчання США та Філіппін відбулися в Південно-Китайському морі за участі авіаносної групи. Маневри проходили на тлі напруженості з Китаєм через присутність його кораблів у морській зоні Філіппін.

Новини Світу • 19 січня, 12:55 • 31282 перегляди

Байден провів зустріч з лідерами Японії та Філіппін: що обговорювали

Президент США зустрівся з прем'єром Японії та президентом Філіппін для обговорення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Особлива увага приділена загрозам у Південно-Китайському морі та економічній співпраці.

Новини Світу • 13 січня, 05:36 • 25337 перегляди

Голова Пентагону заявив, що Китай відмовився від зустрічі під час його візиту до Азії

Ллойд Остін підтвердив, що його китайський колега Дун Цзюнь відхилив можливість зустрічі у В'єнтьяні. Відмова від діалогу викликає занепокоєння щодо напруженості між США та Китаєм.

Політика • 21 листопада, 07:00 • 17127 перегляди

США та Філіппіни підписали нову військову угоду - що це змінить у регіоні?

Філіппіни і США підписали угоду про спільне використання військової розвідки та будівництво координаційного центру. Пакт GSOMIA дозволить країнам безпечно обмінюватися секретною військовою інформацією.

Новини Світу • 18 листопада, 10:43 • 16425 перегляди

Індонезія зробила гучну заяву щодо територіальних претензій Китаю

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив про захист суверенітету країни у Південно-Китайському морі. Індонезія не визнає територіальних претензій Китаю, незважаючи на підписану морську угоду.

Новини Світу • 14 листопада, 03:04 • 19246 перегляди

Китай привітав Трампа з перемогою на виборах та закликав до прагматичного підходу у двосторонніх відносинах

Китай офіційно визнав перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та висловив готовність до співпраці. Пекін занепокоєний можливим відновленням торгових тарифів, які Трамп обіцяв запровадити під час кампанії.

Новини Світу • 7 листопада, 02:38 • 34486 перегляди

Тропічний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла, існує загроза повернення

На Філіппінах внаслідок тропічного шторму Трамі загинуло щонайменше 82 людини. Шторм приніс руйнівні вітри та зсуви, а синоптики попереджають про можливість його повернення наступного тижня.

Новини Світу • 25 жовтня, 15:24 • 14572 перегляди

Якщо Китай блокуватиме Тайвань - це буде "актом війни", заявив уряд острова

Міністр оборони Тайваню заявив, що блокада острова Китаєм вважатиметься актом війни. Уряд Тайваню оприлюднив деталі продовольчого плану на випадок китайської блокади, включаючи щомісячну інвентаризацію запасів.

Новини Світу • 23 жовтня, 06:59 • 16401 перегляди

США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню

Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.

Новини Світу • 15 жовтня, 11:27 • 10921 перегляди

Японія вперше провела військовий корабель через Тайванську протоку

Японський військовий корабель JS Sazanami вперше пройшов через Тайванську протоку між Тайванем і Китаєм. Це значний крок Японії, яка раніше уникала таких дій, щоб не дратувати Китай.

Новини Світу • 26 вересня, 06:52 • 18564 перегляди

Китай уперше в історії вивів у море всі свої авіаносці

ВМС Китаю вперше в історії вивели в море одночасно всі три авіаносці. "Шаньдун" і "Ляонін" знаходяться біля Тайваню, а "Фуцзянь" проходить випробування в Жовтому морі.

Новини Світу • 24 вересня, 20:30 • 18415 перегляди

Спільні військові навчання росії та Китаю показують, що ці країни все частіше діють разом для демонстрації сили - CNN

російсько-китайські військові навчання "океан-2024" є частиною тривалого посилення військової координації між країнами. Експерти відзначають зростання складності та географії спільних навчань на фоні глобальної напруженості.

Новини Світу • 18 вересня, 14:28 • 15437 перегляди

Кораблі Китаю і Філіппін зіткнулися у спірних водах Південнокитайського моря

Кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін зіткнулися в Південнокитайському морі, незважаючи на нещодавню угоду. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях та порушенні домовленостей.

Політика • 19 серпня, 03:38 • 105176 перегляди

Філіппіни звинуватили Китай у небезпечних маневрах їхніх ВПС над спірним районом Південнокитайського моря – Reuters

Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями після зіткнення їхніх літаків над спірною територією Південно-Китайського моря.

Новини Світу • 11 серпня, 16:05 • 38751 перегляди

Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південно-Китайському морі

Берегова охорона Філіппін та В'єтнаму провела спільні навчання у у Південно-Китайському. Екіпажі імітували пожежогасіння, рятувальні операції та медичне реагування, підкреслюючи гуманітарний характер співпраці.

Новини Світу • 10 серпня, 03:05 • 65139 перегляди

Китай спостерігає за філіппінськими суднами біля спірної мілини Сабіна

Берегова охорона Китаю повідомила про спостереження за філіппінськими патрульними і рибальськими суднами біля мілини Сабіна.

Політика • 5 серпня, 01:48 • 93413 перегляди

Блінкен розкритикував дії Китаю в Південно-Китайському морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував ескалацію та незаконні дії Китаю в Південно-Китайському морі.

Політика • 27 липня, 23:39 • 89879 перегляди

Вчора з Кулебою, сьогодні з лавровим: глава МЗС Китаю зустрівся з російським міністром

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.

Політика • 25 липня, 14:43 • 42376 перегляди

Тайвань веде стеження за китайським атомним підводним човном, що сплив на поверхню поблизу тайваньских рибалок

Тайвань стежить за китайським атомним підводним човном, який з'явився в Тайванській протоці біля тайванських рибалок, ймовірно, повертаючись з Південно-Китайського моря до свого порту в Циндао.

Новини Світу • 18 червня, 12:18 • 15758 перегляди

Філіппінський корабель зіткнувся з китайським у Південно-Китайському морі

Філіппінський корабель і китайське судно зіткнулися поблизу спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі, причому Китай звинуватив філіппінське судно в незаконному входженні в цей район і вжив проти нього заходів контролю.

Новини Світу • 17 червня, 05:41 • 21565 перегляди

Філіппіни відкинули заяви Китаю про напад на берегову охорону в Південно-Китайському морі

Філіппінські військові спростували звинувачення Китаю в нападі на свою берегову охорону, заявивши, що їх дії в Південно-Китайському морі відповідали професійним стандартам.

Новини Світу • 4 червня, 04:02 • 23972 перегляди

Глава Міноборони США: війна з Китаєм не неминуча, головне-відкритий діалог

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на конференції Shangri-La Dialogue в Сінгапурі, що війна з Китаєм "не близька і не неминуча", і підкреслив важливість відкритого спілкування між двома країнами для зменшення непорозумінь.

Політика • 2 червня, 02:39 • 66875 перегляди

Обговорили можливу співпрацю, війну в Україні та Тайвань: США та Китай провели дипломатичні перемовини

Вашингтон і Пекін провели переговори на високому рівні, щоб послабити напруженість і обговорити співпрацю в областях, що становлять взаємний інтерес, таких як боротьба з наркотиками. Сторони також обговорили розбіжності з приводу Тайваню, війни в Україні та інших питань.

Новини Світу • 31 травня, 11:34 • 20720 перегляди

Китай готує армаду поромів для вторгнення на Тайвань, - The Telegraph

Китай готовит гражданские паромы и суда для возможного вторжения на Тайвань на фоне усиливающегося давления на островное государство из-за нехватки военных десантных кораблей.

Війна • 28 травня, 01:55 • 27543 перегляди

Морські піхотинці США та Філіппін потопили корабель під час масштабних навчань у Південно-Китайському морі

Американські та філіппінські сили потопили списаний корабель ВМС Філіппін під час масштабних спільних військових навчань у Південно-Китайському морі, що імітували бойові дії з кораблем противника.

Новини Світу • 9 травня, 17:25 • 53269 перегляди

Німеччина направила два військові кораблі у Південнокитайське море на тлі напруженості між КНР і Тайванем

Німеччина відправляє два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем за свободу судноплавства і торговельних шляхів.

Новини Світу • 8 травня, 09:03 • 16388 перегляди

США побоюються військового застосування Китаєм своїх плавучих АЕС

Китай просуває плани будівництва плавучих ядерних реакторів, які могли б живити військові об'єкти на спірних територіях Південно-Китайського моря, що викликає занепокоєння з боку США щодо підриву регіональної безпеки і стабільності.

Війна • 3 травня, 20:35 • 51790 перегляди

Філіппіни викликають посла Китаю після застосування водометів проти філіппінських катерів у Південно-Китайському морі

Філіппіни викликали посла Китаю після того, як китайська берегова охорона застосувала потужні водомети проти філіппінських кораблів, що патрулювали спірну мілину Скарборо в Південно-Китайському морі, пошкодивши судна і спричинивши ескалацію напруженості навколо спірного району.

Новини Світу • 2 травня, 14:21 • 20733 перегляди

Китай розпочав випробування авіаносця нового покоління "Fujian"

Китай розпочинає морські випробування свого третього і найсучаснішого авіаносця "Фуцзянь", що є ключовим кроком до його введення в експлуатацію у складі китайських ВМС протягом року.

Новини Світу • 1 травня, 17:16 • 22938 перегляди