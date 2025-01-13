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Байден провів зустріч з лідерами Японії та Філіппін: що обговорювали

Байден провів зустріч з лідерами Японії та Філіппін: що обговорювали

Київ • УНН

 • 25280 перегляди

Президент США зустрівся з прем'єром Японії та президентом Філіппін для обговорення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Особлива увага приділена загрозам у Південно-Китайському морі та економічній співпраці.

Президент США Джо Байден провів зустріч із прем'єр-міністром Японії та президентом Філіппін, обговоривши посилення взаємодії між країнами. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

Деталі

Основними темами стали безпека на морі, економічна співпраця та зростаюча напруженість у Південно-Китайському морі. 

Учасники зустрічі відзначили важливість спільних зусиль для підтримки вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Особливу увагу приділили ситуації в регіональних водах, де Китай продовжує реалізовувати свої претензії, що суперечать міжнародному праву. 

Переговори відбулися напередодні зміни адміністрації США. Лідери підтвердили намір поглиблювати співпрацю в умовах загострення ситуації в Південно-Китайському морі, через яке проходять ключові торгові шляхи. 

Цей регіон залишається одним із центрів міжнародної уваги через економічне значення та виклики, що виникають через політику Китаю, який не визнає рішення міжнародного суду 2016 року щодо відсутності правових підстав для своїх територіальних претензій.

США та Японія розпочали масштабні військові навчання10.11.22, 05:01 • 212127 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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