Байден провів зустріч з лідерами Японії та Філіппін: що обговорювали

Президент США Джо Байден провів зустріч із прем'єр-міністром Японії та президентом Філіппін, обговоривши посилення взаємодії між країнами. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

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Основними темами стали безпека на морі, економічна співпраця та зростаюча напруженість у Південно-Китайському морі.

Учасники зустрічі відзначили важливість спільних зусиль для підтримки вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Особливу увагу приділили ситуації в регіональних водах, де Китай продовжує реалізовувати свої претензії, що суперечать міжнародному праву.

Переговори відбулися напередодні зміни адміністрації США. Лідери підтвердили намір поглиблювати співпрацю в умовах загострення ситуації в Південно-Китайському морі, через яке проходять ключові торгові шляхи.

Цей регіон залишається одним із центрів міжнародної уваги через економічне значення та виклики, що виникають через політику Китаю, який не визнає рішення міжнародного суду 2016 року щодо відсутності правових підстав для своїх територіальних претензій.

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