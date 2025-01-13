Байден провел встречу с лидерами Японии и Филиппин: что обсуждали
Киев • УНН
Президент США встретился с премьером Японии и президентом Филиппин для обсуждения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено угрозам в Южно-Китайском море и экономическому сотрудничеству.
Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Японии и президентом Филиппин, обсудив усиление взаимодействия между странами. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Основными темами стали безопасность на море, экономическое сотрудничество и растущая напряженность в Южно-Китайском море.
Участники встречи отметили важность совместных усилий для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделили ситуации в региональных водах, где Китай продолжает реализовывать свои претензии, противоречащие международному праву.
Переговоры состоялись накануне смены администрации США. Лидеры подтвердили намерение углублять сотрудничество в условиях обострения ситуации в Южно-Китайском море, через которое проходят ключевые торговые пути.
Этот регион остается одним из центров международного внимания из-за экономического значения и вызовов, возникающих из-за политики Китая, который не признает решение международного суда 2016 года об отсутствии правовых оснований для своих территориальных претензий.
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