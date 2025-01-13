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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден провел встречу с лидерами Японии и Филиппин: что обсуждали

Байден провел встречу с лидерами Японии и Филиппин: что обсуждали

Киев  •  УНН

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Президент США встретился с премьером Японии и президентом Филиппин для обсуждения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено угрозам в Южно-Китайском море и экономическому сотрудничеству.

Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Японии и президентом Филиппин, обсудив усиление взаимодействия между странами. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Основными темами стали безопасность на море, экономическое сотрудничество и растущая напряженность в Южно-Китайском море. 

Участники встречи отметили важность совместных усилий для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделили ситуации в региональных водах, где Китай продолжает реализовывать свои претензии, противоречащие международному праву. 

Переговоры состоялись накануне смены администрации США. Лидеры подтвердили намерение углублять сотрудничество в условиях обострения ситуации в Южно-Китайском море, через которое проходят ключевые торговые пути. 

Этот регион остается одним из центров международного внимания из-за экономического значения и вызовов, возникающих из-за политики Китая, который не признает решение международного суда 2016 года об отсутствии правовых оснований для своих территориальных претензий.

США и Япония начали масштабные военные учения10.11.22, 05:01 • 212057 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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