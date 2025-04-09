Южно-Китайское море

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29022 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.

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Вчера с Кулебой, сегодня с лавровым: глава МИД Китая встретился с российским министром

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Тайвань ведет слежку за китайской атомной подводной лодкой, всплывшей на поверхность вблизи тайваньских рыбаков

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Филиппинский корабль столкнулся с китайским в Южно-Китайском море

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Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.

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Обсудили возможное сотрудничество, войну в Украине и Тайвань: США и Китай провели дипломатические переговоры

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Китай готовит армаду паромов для вторжения на Тайвань, - The Telegraph

Китай готує цивільні пороми і судна для можливого вторгнення на Тайвань на тлі посилення тиску на острівну державу через брак військових десантних кораблів.

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Морские пехотинцы США и Филиппин потопили корабль во время масштабных учений в Южно-Китайском море

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Филиппины вызывают посла Китая после применения водометов против филиппинских катеров в Южно-Китайском море

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Китай начинает морские испытания своего третьего и самого современного авианосца "Фуцзянь", что является ключевым шагом к его введению в эксплуатацию в составе китайских ВМС в течение года.

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