Южно-Китайское море

Филиппины остановили научные исследования в Южно-Китайском море после инцидента с китайскими военными. Китайские суда преследовали филиппинские лодки во время сбора образцов песка возле острова Титу.
Пятые совместные морские учения США и Филиппин состоялись в Южно-Китайском море с участием авианосной группы. Маневры проходили на фоне напряженности с Китаем из-за присутствия его кораблей в морской зоне Филиппин.
Президент США встретился с премьером Японии и президентом Филиппин для обсуждения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено угрозам в Южно-Китайском море и экономическому сотрудничеству.
Ллойд Остин подтвердил, что его китайский коллега Дун Цзюнь отклонил возможность встречи во Вьентьяне. Отказ от диалога вызывает беспокойство относительно напряженности между США и Китаем.
Филиппины и США подписали соглашение о совместном использовании военной разведки и строительстве координационного центра. Пакт GSOMIA позволит странам безопасно обмениваться секретной военной информацией.
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о защите суверенитета страны в Южно-Китайском море. Индонезия не признает территориальных претензий Китая, несмотря на подписанное морское соглашение.
Китай официально признал победу Дональда Трампа на выборах президента США и выразил готовность к сотрудничеству. Пекин обеспокоен возможным восстановлением торговых тарифов, которые Трамп обещал ввести во время кампании.
На Филиппинах в результате тропического шторма Трами погибли по меньшей мере 82 человека. Шторм принес разрушительные ветры и оползни, а синоптики предупреждают о возможности его возвращения на следующей неделе.
Министр обороны Тайваня заявил, что блокада острова Китаем будет считаться актом войны. Правительство Тайваня обнародовало детали продовольственного плана на случай китайской блокады, включая ежемесячную инвентаризацию запасов.
Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.
Японский военный корабль JS Sazanami впервые прошел через Тайваньский пролив между Тайванем и Китаем. Это значительный шаг Японии, которая ранее избегала таких действий, чтобы не раздражать Китай.
ВМС Китая впервые в истории вывели в море одновременно все три авианосца. «Шаньдун» и „Ляонин“ находятся возле Тайваня, а „Фуцзянь“ проходит испытания в Желтом море.
российско-китайские военные учения "океан-2024" являются частью длительного усиления военной координации между странами. Эксперты отмечают рост сложности и географии совместных учений на фоне глобальной напряженности.
Корабли береговой охраны Китая и Филиппин столкнулись в Южнокитайском море, несмотря на недавнее соглашение. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении договоренностей.
Филиппины и Китай обменялись обвинениями после столкновения их самолетов над спорной территорией Южно-Китайского моря.
Береговая охрана Филиппин и Вьетнама провела совместные учения в Южно-Китайском море. Экипажи имитировали пожаротушение, спасательные операции и медицинское реагирование, подчеркивая гуманитарный характер сотрудничества.
Береговая охрана Китая сообщила о наблюдении за филиппинскими патрульными и рыболовными судами возле отмели Сабина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал эскалацию и незаконные действия Китая в Южно-Китайском море.
Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой лавровым на саммите ASEAN. Это произошло на следующий день после встречи Вана И с украинским министром Кулебой в Китае.
Тайвань следит за китайской атомной подводной лодкой, которая появилась в Тайваньском проливе возле тайваньских рыбаков, вероятно, возвращаясь из Южно-Китайского моря в свой порт в Циндао.
Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, причем Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля.
Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.
Вашингтон и Пекин провели переговоры на высоком уровне, чтобы ослабить напряженность и обсудить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с наркотиками. Стороны также обсудили разногласия по поводу Тайваня, войны в Украине и других вопросов.
Китай готує цивільні пороми і судна для можливого вторгнення на Тайвань на тлі посилення тиску на острівну державу через брак військових десантних кораблів.
Американские и филиппинские силы потопили списанный корабль ВМС Филиппин во время масштабных совместных военных учений в Южно-Китайском море, имитировавших боевые действия с кораблем противника.
Германия отправляет два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем за свободу судоходства и торговых путей.
Китай продвигает планы строительства плавучих ядерных реакторов, которые могли бы питать военные объекты на спорных территориях Южно-Китайского моря, что вызывает беспокойство со стороны США относительно подрыва региональной безопасности и стабильности.
Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана применила мощные водометы против филиппинских кораблей, патрулировавших спорную мель Скарборо в Южно-Китайском море, повредив суда и вызвав эскалацию напряженности вокруг спорного района.
Китай начинает морские испытания своего третьего и самого современного авианосца "Фуцзянь", что является ключевым шагом к его введению в эксплуатацию в составе китайских ВМС в течение года.