Южно-Китайское море

Обсудили возможное сотрудничество, войну в Украине и Тайвань: США и Китай провели дипломатические переговоры

Вашингтон и Пекин провели переговоры на высоком уровне, чтобы ослабить напряженность и обсудить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с наркотиками. Стороны также обсудили разногласия по поводу Тайваня, войны в Украине и других вопросов.