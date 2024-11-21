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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона заявил, что Китай отказался от встречи во время его визита в Азию

Глава Пентагона заявил, что Китай отказался от встречи во время его визита в Азию

Киев  •  УНН

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Ллойд Остин подтвердил, что его китайский коллега Дун Цзюнь отклонил возможность встречи во Вьентьяне. Отказ от диалога вызывает беспокойство относительно напряженности между США и Китаем.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что его китайский коллега решил не встречаться с ним в Лаосе на этой неделе, что является напоминанием о напряженности, которая сохраняется между двумя крупнейшими экономиками мира, на фоне того, как Дональд Трамп готовится занять пост президента США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Остин сказал, что жаль, что министр обороны Китая Дун Цзюнь не встретился с ним во Вьентьяне, где проходила встреча военных лидеров. В прошлом такие многосторонние встречи в регионе были редкой возможностью для двух сторон обсудить вопросы безопасности, включая планы Пекина в отношении Тайваня и споры в Южно-Китайском море.

«Это влияет на регион, потому что регион действительно хочет, чтобы два важных игрока в регионе, два важных государства общались друг с другом, - сказал Остин журналистам в кулуарах встречи. - И это успокаивает весь регион».

Остин сказал, что отказ Китая от встречи не имеет «никаких последствий для будущего», и только Пекин может объяснить, «почему они решили не воспользоваться хорошей возможностью». Министерство обороны Китая не сразу ответило на запрос о комментарии.

Мишель послал месседж США относительно позиции по отношению к рф: "что это покажет Китаю?"7 нояб. 2024, 12:15 • 15009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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