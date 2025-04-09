Ллойд Остин

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.

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США не будут участвовать в "Рамштайн": что известно

США не примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вызывает беспокойство по поводу изменения подхода США к военной поддержке Киева.

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Экс-министры обороны просят Конгресс привлечь Трампа к ответственности за увольнение командования Пентагона

Пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.

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путин готовится объявить о победе, несмотря на реальное положение дел - Пентагон

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что путин намерен объявить победу в войне против Украины, независимо от результатов. Храбрость украинцев и поддержка союзников помешали путину достичь его целей.

Война • 14 февраля, 18:22 • 51990 просмотра

Вопрос границ Украины является частью дискуссии - Гегсет

Министр обороны США заявил, что границы Украины останутся предметом обсуждения, а возвращение к границам 2014 года маловероятно. Он также не гарантирует долгосрочное присутствие американских войск в Европе из-за глобальных вызовов.

Война • 14 февраля, 12:43 • 24276 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Пит Гегсет во время заседания "Рамштайн" заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года. По его словам, такая цель только затянет войну.

Война • 12 февраля, 14:23 • 105099 просмотра

"Рамштайн" начался в Брюсселе: британский министр обороны впервые возглавил заседание

В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Война • 12 февраля, 13:39 • 24481 просмотра

Новый министр обороны США Пит Хэгсет призвал НАТО быть смертоносной силой, а не дипломатическим клубом

Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и заявил о необходимости усиления Альянса. Министр обороны США примет участие в заседании «Рамштайн», которое впервые созывает Великобритания.

политика • 12 февраля, 09:53 • 33171 просмотра

В Вооруженных Силах Украины обновили программу базовой военной подготовки

В учебных центрах ВСУ внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, «Крапиву», расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.

Общество • 10 февраля, 09:48 • 28014 просмотра

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пит Гегсет совершит визит в Европу 10-17 февраля и примет участие во встрече "Рамштайн". На заседании он подтвердит стремление США к дипломатическому завершению войны в Украине.

политика • 8 февраля, 04:00 • 107404 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США. Это будет первая встреча после того, как Ллойд Остин провел свое последнее заседание 9 января.

Война • 5 февраля, 13:58 • 124447 просмотра

Минфин США предупредил о приближении к потолку долга в 36 трлн долл.: готовит специальные меры

Джанет Йеллен объявила о начале специальных мер во избежание нарушения потолка госдолга США. Минфин приостановит инвестиции в пенсионные фонды и фонд медицинского страхования госслужащих.

Новости Мира • 18 января, 11:41 • 44439 просмотра

Следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе в феврале - Писториус

Министр обороны Германии сообщил о проведении следующей встречи "Рамштайн" в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией. Будущее формата будет зависеть от новой администрации США.

Война • 14 января, 19:31 • 82847 просмотра

Блинкен: администрация Байдена передаст Трампу сильные позиции по Украине

Госсекретарь США заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.

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Остин предложил план увеличения оборонного бюджета США до более $1 трлн в ближайшие годы

Министр обороны США Ллойд Остин рекомендует увеличить военные расходы более чем на $50 млрд в 2026 финансовом году. План предусматривает рост бюджета Пентагона до более $1 трлн к 2028 году.

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Руководитель ЦПД раскрыл неизбежный сценарий будущего россии на ближайшие 50 лет

Андрей Коваленко прогнозирует разделение россии на национальные образования с центральной Московией. По его словам, это единственный шанс на выживание для россиян, поскольку имперская модель больше не работает.

Война • 12 января, 15:31 • 53293 просмотра

Следующий "Рамштайн" может состояться в феврале - Умеров

Министр обороны Украины Умеров анонсировал проведение следующего "Рамштайна" в феврале. Формат встречи может измениться из-за смены администрации США, но несколько европейских стран готовы взять сопредседательство.

Война • 9 января, 19:31 • 46162 просмотра

Это должно быть решение следующей администрации: Остин о будущем "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о важности Контактной группы по обороне Украины, но отказался комментировать ее будущее после смены администрации. На последнем заседании "Рамштайн" США объявили пакет помощи в 500 млн долларов.

Война • 9 января, 18:29 • 34124 просмотра

Зеленский обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО

Президент Украины провел встречу с министром обороны США в рамках "Рамштайна". Обсудили усиление ПВО, роль дронов в войне и новый пакет помощи на 500 млн долларов.

Война • 9 января, 15:57 • 40707 просмотра

Польша анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. На заседании "Рамштайн" также были утверждены 8 дорожных карт для ВСУ до 2027 года.

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США объявили о новом пакете помощи для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам министра обороны Ллойда Остина, сумма поддержки составит 500 миллионов долларов.

политика • 9 января, 11:29 • 22975 просмотра

Если россия достигнет своих целей в Украине, это дорого ей обойдется - глава Пентагона

Ллойд Остин заявил, что достижение целей россии в Украине приведет к значительным потерям для нее в будущем. Для удержания оккупированных территорий россии придется потратить огромные ресурсы и привлечь значительные наземные силы.

Война • 9 января, 09:26 • 47771 просмотра

Умеров встретился с главой Пентагона: обсудили "дорожную карту" военной помощи Украине

Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона «дорожную карту» военной помощи на следующие годы. На заседании «Рамштайн» утвердят восемь направлений сотрудничества, ожидается участие Зеленского.

политика • 9 января, 08:13 • 20739 просмотра

Украина получила от стран "Рамштайн" более 126 млрд долларов на оборону

США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.

Война • 9 января, 06:46 • 45152 просмотра

Остин прибыл в Германию на последний "Рамштайн" под его руководством

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается объявление последнего пакета военной помощи от администрации Байдена на 500 млн долларов.

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Финальный пакет помощи для Украины от администрации Байдена может быть на 500 млн долларов - СМИ

Администрация Байдена планирует объявить финальный пакет военной помощи Украине на сумму около 500 млн долларов. До завершения каденции Байдена Украина получит 80-90% обещанного оборудования.

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Глава Минобороны Польши о "Рамштайне": возможно, это последняя встреча такого типа

Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.

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Генсек НАТО Рютте примет участие в "Рамштайне"

Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января. После этого он посетит штаб-квартиру NSATU в Висбадене и проведет пресс-конференцию.

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Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.

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На "Рамштайн" определят план поддержки обороны Украины до 2027 года

Ллойд Остин соберет руководителей 8 коалиционных групп для разработки дорожной карты укрепления обороноспособности Украины до 2027 года. На встрече обсудят авиацию, бронетехнику, ПВО и другие направления военной помощи.

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