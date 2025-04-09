Остин отправился на "Рамштайн" в последний раз как глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.