Ллойд Остин

Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.
США не примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вызывает беспокойство по поводу изменения подхода США к военной поддержке Киева.
Пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что путин намерен объявить победу в войне против Украины, независимо от результатов. Храбрость украинцев и поддержка союзников помешали путину достичь его целей.
Министр обороны США заявил, что границы Украины останутся предметом обсуждения, а возвращение к границам 2014 года маловероятно. Он также не гарантирует долгосрочное присутствие американских войск в Европе из-за глобальных вызовов.
Пит Гегсет во время заседания "Рамштайн" заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года. По его словам, такая цель только затянет войну.
В Брюсселе началось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу впервые возглавил министр обороны Великобритании Джон Гили, также присутствовал новый глава Пентагона Пит Хегсет.
Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и заявил о необходимости усиления Альянса. Министр обороны США примет участие в заседании «Рамштайн», которое впервые созывает Великобритания.
В учебных центрах ВСУ внедряется новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки. Программа включает психологическую подготовку, «Крапиву», расширенный курс медицины и новые стрелковые упражнения.
Пит Гегсет совершит визит в Европу 10-17 февраля и примет участие во встрече "Рамштайн". На заседании он подтвердит стремление США к дипломатическому завершению войны в Украине.
Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под руководством Великобритании вместо США. Это будет первая встреча после того, как Ллойд Остин провел свое последнее заседание 9 января.
Джанет Йеллен объявила о начале специальных мер во избежание нарушения потолка госдолга США. Минфин приостановит инвестиции в пенсионные фонды и фонд медицинского страхования госслужащих.
Министр обороны Германии сообщил о проведении следующей встречи "Рамштайн" в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией. Будущее формата будет зависеть от новой администрации США.
Госсекретарь США заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.
Министр обороны США Ллойд Остин рекомендует увеличить военные расходы более чем на $50 млрд в 2026 финансовом году. План предусматривает рост бюджета Пентагона до более $1 трлн к 2028 году.
Андрей Коваленко прогнозирует разделение россии на национальные образования с центральной Московией. По его словам, это единственный шанс на выживание для россиян, поскольку имперская модель больше не работает.
Министр обороны Украины Умеров анонсировал проведение следующего "Рамштайна" в феврале. Формат встречи может измениться из-за смены администрации США, но несколько европейских стран готовы взять сопредседательство.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о важности Контактной группы по обороне Украины, но отказался комментировать ее будущее после смены администрации. На последнем заседании "Рамштайн" США объявили пакет помощи в 500 млн долларов.
Президент Украины провел встречу с министром обороны США в рамках "Рамштайна". Обсудили усиление ПВО, роль дронов в войне и новый пакет помощи на 500 млн долларов.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. На заседании "Рамштайн" также были утверждены 8 дорожных карт для ВСУ до 2027 года.
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам министра обороны Ллойда Остина, сумма поддержки составит 500 миллионов долларов.
Ллойд Остин заявил, что достижение целей россии в Украине приведет к значительным потерям для нее в будущем. Для удержания оккупированных территорий россии придется потратить огромные ресурсы и привлечь значительные наземные силы.
Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона «дорожную карту» военной помощи на следующие годы. На заседании «Рамштайн» утвердят восемь направлений сотрудничества, ожидается участие Зеленского.
США и союзники выделили Украине более 126 млрд долларов помощи в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения. На заседании «Рамштайн» обсудят срочные потребности Украины в вооружении.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается объявление последнего пакета военной помощи от администрации Байдена на 500 млн долларов.
Администрация Байдена планирует объявить финальный пакет военной помощи Украине на сумму около 500 млн долларов. До завершения каденции Байдена Украина получит 80-90% обещанного оборудования.
Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.
Марк Рютте примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января. После этого он посетит штаб-квартиру NSATU в Висбадене и проведет пресс-конференцию.
Министр обороны США Ллойд Остин направляется в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это его последняя поездка на авиабазу Рамштайн на посту главы Пентагона.
Ллойд Остин соберет руководителей 8 коалиционных групп для разработки дорожной карты укрепления обороноспособности Украины до 2027 года. На встрече обсудят авиацию, бронетехнику, ПВО и другие направления военной помощи.