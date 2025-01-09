Умеров встретился с главой Пентагона: обсудили "дорожную карту" военной помощи Украине
Киев • УНН
Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона «дорожную карту» военной помощи на следующие годы. На заседании «Рамштайн» утвердят восемь направлений сотрудничества, ожидается участие Зеленского.
Министр обороны Рустем Умеров накануне сегодняшнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином «дорожную карту» сотрудничества с союзниками для военной помощи Украине как минимум до конца 2027 года. Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает УНН.
Умеров рассказал, что во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудили подготовку к заседанию в формате «Рамштайн» и ключевые направления сотрудничества.
Сегодня лидеры коалиций утверждают «дорожные карты» по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи как минимум до конца 2027 года. Эти документы, разработанные и согласованные совместно Украиной и партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как ПВО, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы. Впереди большая работа
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Ожидается, что в заседании «Рамштайн» 9 января примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, впрочем все зависит от факторов безопасности в Украине.
Ранее Зеленский сообщал, что во время 25-й встречи в формате «Рамштайн» Украина предоставит свой «план победы» всем партнерам.
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