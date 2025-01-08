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Умєров завтра буде на засіданні "Рамштайну", участь Зеленського очікується - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19774 перегляди

Міністр оборони Умєров візьме участь у 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Німеччині. Участь Президента Зеленського залежить від безпекової ситуації.

Міністр оборони Рустем Умєров братиме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня. Участь Президента України Володимира Зеленського очікується, але залежить від безпекових факторів в Україні. Про це повідомило джерело Суспільного, передає УНН.

Відомо, що 9 січня у Німеччині відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, до якої долучені понад 50 країн. Це буде остання зустріч під головуванням чинної адміністрації США перед інавгурацією Трампа.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня - ЗМІ04.01.25, 17:30 • 32494 перегляди

Додамо

Засідання "Рамштайну", яке мало відбутися в жовтні 2024 року і в якому мали взяти участь президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден, відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган "Мілтон" у Сполучених Штатах.

Український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна надасть свій "план перемоги" усім партнерам.

В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету 04.01.25, 00:15 • 39981 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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dzho-baidenДжо Байден
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