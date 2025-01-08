Умеров завтра будет на заседании "Рамштайн", участие Зеленского ожидается - СМИ

Министр обороны Рустем Умеров будет участвовать в заседании "Рамштайн" 9 января. Участие Президента Украины Владимира Зеленского ожидается, но зависит от факторов безопасности в Украине. Об этом сообщил источник Суспільного, передает УНН.

Известно, что 9 января в Германии состоится 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, к которой привлечены более 50 стран. Это будет последняя встреча под председательством действующей администрации США перед инаугурацией Трампа.

Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ

Добавим

Заседание "Рамштайн", которое должно было состояться в октябре 2024 года и в котором должны были принять участие президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден, отложили после того, как Байден отменил свое путешествие в Германию из-за урагана "Милтон" в Соединенных Штатах.

Украинский президент сообщал, что во время 25-й встречи в формате "Рамштайн" Украина предоставит свой "план победы" всем партнерам.

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель