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Умеров завтра будет на заседании "Рамштайн", участие Зеленского ожидается - СМИ

Умеров завтра будет на заседании "Рамштайн", участие Зеленского ожидается - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8414 просмотра

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Министр обороны Умеров примет участие в 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии. Участие Президента Зеленского зависит от ситуации с безопасностью.

Министр обороны Рустем Умеров будет участвовать в заседании "Рамштайн" 9 января. Участие Президента Украины Владимира Зеленского ожидается, но зависит от факторов безопасности в Украине. Об этом сообщил источник Суспільного, передает УНН.

Известно, что 9 января в Германии состоится 25-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, к которой привлечены более 50 стран. Это будет последняя встреча под председательством действующей администрации США перед инаугурацией Трампа.

Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ4 янв. 2025, 15:30 • 31448 просмотров

Добавим

Заседание "Рамштайн", которое должно было состояться в октябре 2024 года и в котором должны были принять участие президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден, отложили после того, как Байден отменил свое путешествие в Германию из-за урагана "Милтон" в Соединенных Штатах.

Украинский президент сообщал, что во время 25-й встречи в формате "Рамштайн" Украина предоставит свой "план победы" всем партнерам.

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель3 янв. 2025, 22:15 • 38639 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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