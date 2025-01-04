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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ

Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1778 просмотра

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25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Во время встречи Украина представит партнерам свой "план победы".

Министр обороны США Ллойд Остин проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии 9 января. Об этом сообщили Военно-воздушные силы США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

На заседании группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины, говорится в сообщении.

На днях можно ожидать заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" - Кирби3 янв. 2025, 17:49 • 21144 просмотра

Заседание «Рамштайн», которое должно было состояться в октябре 2024 года и в котором должны были принять участие президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден, отложили после того, как Байден отменил свое путешествие в Германию из-за урагана «Милтон» в Соединенных Штатах.

Украинский президент сообщал, что во время 25-й встречи в формате «Рамштайн» Украина предоставит свой «план победы» всем партнерам.

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель3 янв. 2025, 22:15 • 34258 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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