Заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии 9 января. Об этом сообщили Военно-воздушные силы США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

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На заседании группы, к которой приобщены более 50 стран, обсудят дальнейшую поддержку Украины, говорится в сообщении.

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Заседание «Рамштайн», которое должно было состояться в октябре 2024 года и в котором должны были принять участие президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден, отложили после того, как Байден отменил свое путешествие в Германию из-за урагана «Милтон» в Соединенных Штатах.

Украинский президент сообщал, что во время 25-й встречи в формате «Рамштайн» Украина предоставит свой «план победы» всем партнерам.

В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайн" в январе и назвали его цель