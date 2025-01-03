На днях можно ожидать заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" - Кирби
Киев • УНН
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.
В ближайшие дни можно ожидать следующее заседание по поддержке Украины в формате «Рамштайн». Об этом на брифинге заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
«В ближайшие дни можно ожидать ... следующее заседание по поддержке Украины в формате «Рамштайн», - сообщил Кирби.
Добавим
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.