На днях можно ожидать заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" - Кирби

В ближайшие дни можно ожидать следующее заседание по поддержке Украины в формате «Рамштайн». Об этом на брифинге заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

«В ближайшие дни можно ожидать ... следующее заседание по поддержке Украины в формате «Рамштайн», - сообщил Кирби.

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Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.