Белый дом подтвердил наличие проблем с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израильская делегация продолжает переговоры в Катаре, пытаясь решить вопросы, возникшие в последнюю минуту.
Белый дом сотрудничает с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить сделку об освобождении заложников. Переговоры продолжаются в Дохе, а Байден планирует обсудить этот вопрос с Нетаньяху.
Администрация Байдена планирует объявить финальный пакет военной помощи Украине во время встречи "Рамштайн" 9 января.
Пентагон сообщил, что не сможет поставить все вооружение из пакета помощи на $2,5 млрд до 20 января. Поставки продолжатся и после ухода нынешней администрации США.
25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в январе в Германии. Участники сосредоточатся на практических шагах усиления обороноспособности Украины.
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.
Глава ГУР подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на территории Курской области рф. По данным Белого дома, за последнюю неделю КНДР потеряла там около тысячи военных.
Лидер КНДР объявил об ужесточении антиамериканской политики во время пятидневного пленума Трудовой партии. Эксперты считают маловероятным возобновление переговоров между Кимом и Трампом из-за поддержки КНДР войны России против Украины.
По данным Джона Кирби, за неделю в Курской области погибла или ранена тысяча военных КНДР. Северокорейские солдаты совершают "массовые атаки пехоты без поддержки" и подвергаются "промывке мозгов".
Белый дом располагает данными о возможной причастности российской ПВО к падению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Авиакомпания приостанавливает полеты в 10 городов рф из-за «внешнего вмешательства» в катастрофу.
Белый дом подтвердил перемещение северокорейских военных на передовую для участия в боевых действиях в Украине. По данным Джона Кирби, КНДР уже потеряла несколько десятков солдат убитыми и ранеными.
Дональд Трамп назвал «глупым» решение Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории рф. Белый дом подчеркнул, что решение принималось после длительных обсуждений.
Администрация Байдена ускоряет поставки оружия Украине из-за опасений изменения политики после возможной победы Трампа. США также призывают Украину снизить призывной возраст для пополнения военных ресурсов.
США и Франция планируют объявить о двухмесячном прекращении огня на северной границе 26 ноября. Израиль согласился на компромисс, где США будут контролировать соглашение, а Франция будет иметь второстепенную роль.
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории рф ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в россии, несмотря на угрозы москвы.
28 октября делегация Южной Кореи представит НАТО информацию о развертывании войск КНДР на территории рф. После заседания генсек НАТО Марк Рютте проведет пресс-конференцию.
Белый дом подтвердил отправку 3000 северокорейских военных в россию. США заявили, что в случае их участия в войне против Украины, они станут законными целями для ВСУ.
США поддерживают План победы президента Украины Зеленского, но все еще обсуждают детали. Кирби подчеркнул, что мир должен быть признан Зеленским и украинским народом.
В Израиль прибыла передовая группа американских военных и компоненты системы THAAD. Развертывание подчеркивает приверженность США защите Израиля и американцев от возможных ракетных атак Ирана.
Президенты США и Украины проведут встречу в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Они обсудят прогресс консультаций и будут координировать дополнительную помощь Украине с международными партнерами.
Во время визита в США Зеленский очертил план победы и просил разрешения на использование ракет большой дальности.
Президент США Джо Байден выступит на 79-м заседании Генассамблеи ООН на следующей неделе. Он будет говорить о войне в Украине и других глобальных проблемах, подтверждая лидерство Америки на мировой арене.
Администрация Байдена открыта к предоставлению Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM для F-16. Это даст ВСУ возможность запускать ракеты на расстояние более 320 км с истребителей.
15 августа Литва направила Украине очередную партию военной помощи, включающую погрузчики, прицепы и раскладные кровати. В целом Литва предоставила Украине помощь на более 641 млн евро.
Советник по коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что по информации США, россия перенаправляет в район Курска некоторые подразделения из регионов в Украине или вблизи нее.
Белый дом сообщил о "многообещающем старте" переговоров в Катаре по прекращению огня в Газе. Однако, соглашение еще не достигнуто, впереди много работы для освобождения заложников и помощи гражданским.
США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности. Это подтвердил представитель Белого дома после разговора министров обороны США и Украины о ситуации на фронте и оборонных потребностях.
Пентагон выразил обеспокоенность относительно усиления сотрудничества россии с Ираном, КНДР и Китаем в сфере вооружений. Особенно беспокоит намерение рф закупать оружие и боеприпасы в этих странах для войны в Украине.
Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.