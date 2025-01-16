Джон Кирби

США заявили о "многообещающем начале" переговоров по перемирию в Газе

Белый дом сообщил о "многообещающем старте" переговоров в Катаре по прекращению огня в Газе. Однако, соглашение еще не достигнуто, впереди много работы для освобождения заложников и помощи гражданским.