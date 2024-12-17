Северокорейские солдаты перемещены на передовую для боев - Кирби

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 100663 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 135696 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 139985 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 144963 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 151275 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 129963 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 161569 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150394 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155830 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163850 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

 • 52683 просмотра
Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

 • 35096 просмотра
Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

 • 64639 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

03:22 • 43709 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

04:47 • 21000 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 133318 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 151277 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 154761 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 158763 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 8545 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 10610 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 77817 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 104209 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 96387 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Северокорейские солдаты перемещены на передовую для боев - Кирби

Северокорейские солдаты перемещены на передовую для боев - Кирби

Киев  •  УНН

 • 889 просмотра

Read in English

Белый дом подтвердил перемещение северокорейских военных на передовую для участия в боевых действиях в Украине. По данным Джона Кирби, КНДР уже потеряла несколько десятков солдат убитыми и ранеными.

В Белом доме заявили, что северокорейские солдаты были перемещены на передовую для активного участия в боевых действиях. Это свидетельствует об отчаянии Путина.

Об этом пишет The Washington Post с ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, передает УНН.

Детали

Это развертывание, по его словам, является «значительным развитием событий», что свидетельствует об отчаянии Путина». Кирби также сообщил, что северокорейцы понесли «серьезные потери - убитыми и ранеными». Хотя точных данных он не предоставил, он добавил, что потери «в пределах десятков, нескольких десятков».

В то же время украинские войска сообщают, что неопытные северокорейцы становятся легкой мишенью.  В украинской разведке недавно заявляли, что не менее 30 северокорейских солдат были убиты или ранены во время боев за Россию в Курской области.

Пентагон заявил, что имеет «подтверждение», что северокорейские войска понесли потери. Трое украинских военных, воюющих в курской области, где Киев захватил часть территории в августе, описали волны северокорейских солдат, заполонивших поле боя. Двое из них сообщили, что наблюдали за передвижением северокорейцев в реальном времени через беспилотники, а третий, который занимается разведкой в этом регионе, просмотрел значительное количество видео, сделанного другими подразделениями.

Отдельный военный представитель Украины, который согласился говорить анонимно из-за чувствительности информации, подтвердил, что северокорейцы появились на поле боя в Курской области и что другой батальон северокорейских войск находится в Белгородской области России, но еще не был направлен на передовую.

Украинцы ждут, будет ли этот батальон направлен в Курск или будет атаковать Украину с другого направления, в частности со стороны Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках «скрыть потери северокорейцев». Украинская армия пытается установить точное количество погибших и раненых во время борьбы с этими войсками.

Напомним,

После боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи.

 Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, в которые вовлечены и корейцы. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
pentagonПентагон
belii-domБелый дом
dzhon-kirbi-admiralДжон Кирби
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина