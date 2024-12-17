В Белом доме заявили, что северокорейские солдаты были перемещены на передовую для активного участия в боевых действиях. Это свидетельствует об отчаянии Путина.

Об этом пишет The Washington Post с ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, передает УНН.

Детали

Это развертывание, по его словам, является «значительным развитием событий», что свидетельствует об отчаянии Путина». Кирби также сообщил, что северокорейцы понесли «серьезные потери - убитыми и ранеными». Хотя точных данных он не предоставил, он добавил, что потери «в пределах десятков, нескольких десятков».

В то же время украинские войска сообщают, что неопытные северокорейцы становятся легкой мишенью. В украинской разведке недавно заявляли, что не менее 30 северокорейских солдат были убиты или ранены во время боев за Россию в Курской области.

Пентагон заявил, что имеет «подтверждение», что северокорейские войска понесли потери. Трое украинских военных, воюющих в курской области, где Киев захватил часть территории в августе, описали волны северокорейских солдат, заполонивших поле боя. Двое из них сообщили, что наблюдали за передвижением северокорейцев в реальном времени через беспилотники, а третий, который занимается разведкой в этом регионе, просмотрел значительное количество видео, сделанного другими подразделениями.

Отдельный военный представитель Украины, который согласился говорить анонимно из-за чувствительности информации, подтвердил, что северокорейцы появились на поле боя в Курской области и что другой батальон северокорейских войск находится в Белгородской области России, но еще не был направлен на передовую.

Украинцы ждут, будет ли этот батальон направлен в Курск или будет атаковать Украину с другого направления, в частности со стороны Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках «скрыть потери северокорейцев». Украинская армия пытается установить точное количество погибших и раненых во время борьбы с этими войсками.

Напомним,

После боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи.

Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, в которые вовлечены и корейцы.