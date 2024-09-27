Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"

Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как сообщает администрация американского президента, Зеленский и Байден «рассмотрят прогресс этих консультаций и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины». «Президент Байден настроен предоставить Украине поддержку, необходимую для победы», - добавлено в сообщении.

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Ранее американские и немецкие правительственные источники объявили о поездке президента США Джо Байдена в Германию 10-12 октября, что вероятно будет его последним визитом в Европу перед американскими президентскими выборами в ноябре.

Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена Джон Кирби накануне на брифинге также сказал, что во время встречи в Белом доме в четверг Зеленский «имел возможность представить широкие контуры своего плана победы президенту Байдену и нашей команде национальной безопасности».

По словам Кирби, Байден поручил своей команде поработать с командой Зеленского в течение следующих нескольких недель, «чтобы немного больше углубиться в этот вопрос». Поэтому президенты встретятся в Германии, «чтобы как-то уточнить это и посмотреть, что вместе мы можем сделать, чтобы помочь президенту Зеленскому действительно достичь этого справедливого и прочного мира, которого он пытается достичь».

После своих встреч с Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис, сейчас Зеленский встретился с экс-президентом и кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке.