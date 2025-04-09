Камала Харрис

Состояние 10 самых богатых людей мира резко выросло после победы Трампа. Особенно обогатился Илон Маск

Десять самых богатых людей мира за один день увеличили свое состояние на рекордные 64 млрд долларов. Больше всего обогатился Илон Маск - на 26,5 млрд долларов, достигнув показателя в 290,3 млрд.