Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Джордж Клуни критически высказался об администрации Трампа и политическом климате в США, сравнив его с «младенцем на шоссе». Актер также обсудил свой дебют на Бродвее в "Спокойной ночи и удачи" и прокомментировал работу администрации Байдена.
Американские высокопоставленные чиновники высказали разные версии причин столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Трамп обвинил политику разнообразия, другие призывают дождаться результатов расследования.
Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.
В США началась церемония инаугурации Дональда Трампа в Капитолии. Во время церемонии Трамп не смог поцеловать Меланию из-за ее шляпы и поздравил президента Байдена под аплодисменты присутствующих.
Избранный президент Трамп и действующий президент Байден покинули Белый дом после 35-минутной встречи. Политические оппоненты отправились в Капитолий в одном лимузине согласно традиции.
President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.
Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Их задача - вернуть былую славу киноиндустрии и сделать ее "больше и сильнее".
Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Барак Обама, супруги Буш и Клинтоны подтвердили свое присутствие на церемонии.
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс не получил приглашение от Камалы Харрис посетить резиденцию вице-президента перед инаугурацией. Команда Харрис объясняет это отсутствием такой традиции во время пандемии.
Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.
В Вирджинии найдено более 150 самодельных взрывных устройств в доме мужчины, который потерял пальцы из-за взрывчатки. Подозреваемый хранил бомбы в гараже и рюкзаке, а также нестабильную взрывчатку в морозильной камере.
Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула своего мужа Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.
Дональд Трамп получил 304 голоса избирателей, что превышает необходимые 270 для победы. Решающими стали 40 голосов от штата Техас, а официальное утверждение результатов Конгрессом состоится 6 января 2025 года.
ABC News согласилась выплатить Дональду Трампу 15 миллионов долларов за клевету после ложного заявления ведущего об изнасиловании. Телеканал также должен опубликовать официальное извинение на своем сайте.
Американский журналист Эван Гершкович опубликовал расследование о департаменте контрразведки фсб после освобождения из российской тюрьмы. Он рассказал о руководителе отдела Дмитрии Минаеве, который организовал его арест и обмен.
«График отключения света» стал самым популярным запросом украинцев в Google в 2024 году. Среди других топ-запросов - «Евро 2024», Александр Сырский, «20 дней в Мариуполе» и EcoFlow.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне провел День благодарения в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Актер ранее публично не поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.
Голливудская актриса Шэрон Стоун раскритиковала избирателей Трампа на Туринском кинофестивале. Она заявила, что "необразованные" мужчины и их наивность повлияли на результаты президентских выборов в США.
Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении отдать 99,5% своего состояния на благотворительность. Средства получат четыре семейных фонда, которыми будут управлять его дети, но сами они не смогут работать в благотворительном фонде.
Дональд Трамп намерен уволить всю команду спецпрокурора Джека Смита и создать следственные группы по делу о выборах 2020 года. Планы по реорганизации Минюста США основаны на личных обидах экс-президента.
Избранный президент США Дональд Трамп поддержал идею национального чрезвычайного плана для депортации нелегальных мигрантов. Он намерен использовать военные ресурсы и "все необходимые полномочия" для реализации этой программы.
Дональд Трамп выбрал Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Габбард, которая покинула Демократическую партию в 2022 году, имеет военный опыт и стала активной сторонницей Трампа.
Во время выступления вдовы Алексея Навального на технологической конференции Web Summit украинские активисты устроили протест. Участники скандировали антироссийские лозунги и включили сирену воздушной тревоги.
Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).
Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.
Нэнси Пелоси заявила, что позднее решение Байдена о выходе из президентской гонки навредило демократам. По ее словам, ранний выход мог бы дать шанс другим кандидатам в открытых праймериз.
Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины после победы на выборах. Он также пообщался с около 70 мировыми лидерами, включая Байдена, но не с Путиным.
Десять самых богатых людей мира за один день увеличили свое состояние на рекордные 64 млрд долларов. Больше всего обогатился Илон Маск - на 26,5 млрд долларов, достигнув показателя в 290,3 млрд.
Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пообещал мирную передачу власти. Действующий президент подчеркнул важность принятия выбора страны независимо от результата.