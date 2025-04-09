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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп лишил Харрис, Клинтон и Байдена доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.

Новости Мира • 22 марта, 14:20 • 31859 просмотра

"Никакие правила больше не имеют значения": Джордж Клуни о президентстве Трампа

Джордж Клуни критически высказался об администрации Трампа и политическом климате в США, сравнив его с «младенцем на шоссе». Актер также обсудил свой дебют на Бродвее в "Спокойной ночи и удачи" и прокомментировал работу администрации Байдена.

Новости Мира • 21 февраля, 09:47 • 60652 просмотра

Авиакатастрофа в Вашингтоне: важнейшие заявления Трампа и других официальных лиц США

Американские высокопоставленные чиновники высказали разные версии причин столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Трамп обвинил политику разнообразия, другие призывают дождаться результатов расследования.

Новости Мира • 30 января, 19:13 • 30544 просмотра

Как гражданские лица: Байден и Харрис покинули Капитолийский холм

Джо Байден и Камала Харрис официально сложили свои полномочия после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. После неловкого рукопожатия с мужем Харрис, Байден покинул Капитолийский холм на вертолете морской пехоты.

политика • 20 января, 18:35 • 94255 просмотра

Началась церемония инаугурации Трампа: бурные аплодисменты и поцелуи с Меланией

В США началась церемония инаугурации Дональда Трампа в Капитолии. Во время церемонии Трамп не смог поцеловать Меланию из-за ее шляпы и поздравил президента Байдена под аплодисменты присутствующих.

политика • 20 января, 17:00 • 37925 просмотра

Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией. Он ехал в одной машине с Байденом

Избранный президент Трамп и действующий президент Байден покинули Белый дом после 35-минутной встречи. Политические оппоненты отправились в Капитолий в одном лимузине согласно традиции.

политика • 20 января, 15:58 • 35682 просмотра

Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.

Новости Мира • 19 января, 07:48 • 37559 просмотра

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными посланниками в Голливуде. Их задача - вернуть былую славу киноиндустрии и сделать ее "больше и сильнее".

Новости Мира • 17 января, 00:04 • 105125 просмотра

Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Барак Обама, супруги Буш и Клинтоны подтвердили свое присутствие на церемонии.

Новости Мира • 15 января, 00:41 • 28675 просмотра

Харрис не пригласила Вэнса на вежливый визит в резиденцию вице-президента перед инаугурацией

Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс не получил приглашение от Камалы Харрис посетить резиденцию вице-президента перед инаугурацией. Команда Харрис объясняет это отсутствием такой традиции во время пандемии.

Новости Мира • 14 января, 09:24 • 27014 просмотра

Конгресс официально утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.

Новости Мира • 6 января, 19:23 • 24555 просмотра

В США обнаружили рекордный тайник бомб в доме сторонника теорий заговора

В Вирджинии найдено более 150 самодельных взрывных устройств в доме мужчины, который потерял пальцы из-за взрывчатки. Подозреваемый хранил бомбы в гараже и рюкзаке, а также нестабильную взрывчатку в морозильной камере.

Новости Мира • 1 января, 06:51 • 25937 просмотра

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес опубликовала видео с самыми яркими моментами 2024 года, где не упомянула своего мужа Бена Аффлека. В ролике показаны ее карьерные достижения, личные моменты и кадры из нового фильма.

Новости Мира • 31 декабря, 09:04 • 101984 просмотра

Трамп получил необходимое количество голосов избирателей для победы - CNN

Дональд Трамп получил 304 голоса избирателей, что превышает необходимые 270 для победы. Решающими стали 40 голосов от штата Техас, а официальное утверждение результатов Конгрессом состоится 6 января 2025 года.

Новости Мира • 17 декабря, 22:30 • 18006 просмотра

Трамп получит 15 миллионов долларов от ABC News по делу о клевете

ABC News согласилась выплатить Дональду Трампу 15 миллионов долларов за клевету после ложного заявления ведущего об изнасиловании. Телеканал также должен опубликовать официальное извинение на своем сайте.

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Журналист Эван Гершкович опубликовал первое расследование после освобождения из российского плена

Американский журналист Эван Гершкович опубликовал расследование о департаменте контрразведки фсб после освобождения из российской тюрьмы. Он рассказал о руководителе отдела Дмитрии Минаеве, который организовал его арест и обмен.

Новости Мира • 13 декабря, 16:44 • 19479 просмотра

Google раскрыл самые популярные поисковые запросы украинцев в 2024 году

«График отключения света» стал самым популярным запросом украинцев в Google в 2024 году. Среди других топ-запросов - «Евро 2024», Александр Сырский, «20 дней в Мариуполе» и EcoFlow.

Общество • 10 декабря, 12:46 • 18189 просмотра

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне провел День благодарения в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Актер ранее публично не поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.

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Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

Голливудская актриса Шэрон Стоун раскритиковала избирателей Трампа на Туринском кинофестивале. Она заявила, что "необразованные" мужчины и их наивность повлияли на результаты президентских выборов в США.

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Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния

Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении отдать 99,5% своего состояния на благотворительность. Средства получат четыре семейных фонда, которыми будут управлять его дети, но сами они не смогут работать в благотворительном фонде.

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Трамп планирует использовать Минюст для расследования относительно выборов 2020 года - WP

Дональд Трамп намерен уволить всю команду спецпрокурора Джека Смита и создать следственные группы по делу о выборах 2020 года. Планы по реорганизации Минюста США основаны на личных обидах экс-президента.

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Трамп может объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов в США

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал идею национального чрезвычайного плана для депортации нелегальных мигрантов. Он намерен использовать военные ресурсы и "все необходимые полномочия" для реализации этой программы.

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Трамп назначил бывшую демократку Тулси Габбард на должность директора разведки США

Дональд Трамп выбрал Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Габбард, которая покинула Демократическую партию в 2022 году, имеет военный опыт и стала активной сторонницей Трампа.

Новости Мира • 13 ноября, 21:05 • 24137 просмотра

"Stop russia": украинские активисты сорвали выступление Навальной на конференции в Лиссабоне

Во время выступления вдовы Алексея Навального на технологической конференции Web Summit украинские активисты устроили протест. Участники скандировали антироссийские лозунги и включили сирену воздушной тревоги.

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Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).

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Камала Харрис может стать судьей Верховного суда США - СМИ

Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.

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Пелоси считает, что медлительность Байдена во время выхода из президентской гонки повлияла на поражение демократов

Нэнси Пелоси заявила, что позднее решение Байдена о выходе из президентской гонки навредило демократам. По ее словам, ранний выход мог бы дать шанс другим кандидатам в открытых праймериз.

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Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и отсутствии контакта с Путиным

Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины после победы на выборах. Он также пообщался с около 70 мировыми лидерами, включая Байдена, но не с Путиным.

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Состояние 10 самых богатых людей мира резко выросло после победы Трампа. Особенно обогатился Илон Маск

Десять самых богатых людей мира за один день увеличили свое состояние на рекордные 64 млрд долларов. Больше всего обогатился Илон Маск - на 26,5 млрд долларов, достигнув показателя в 290,3 млрд.

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Байден обратился к американцам после победы Трампа и пообещал мирно передать власть

Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пообещал мирную передачу власти. Действующий президент подчеркнул важность принятия выбора страны независимо от результата.

Новости Мира • 7 ноября, 17:17 • 16843 просмотра