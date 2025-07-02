Paramount и CBS выплатят Трампу миллионы долларов для урегулирования иска против программы "60 минут"

Иск президента США Дональда Трампа относительно интервью, вышедшего в эфир программы "60 минут", был удовлетворен - Paramount Global и CBS договорились выплатить главе Белого дома сумму, которая может достигнуть более 30 миллионов долларов, пишет Fox News, передает УНН.

Детали

Paramount Global согласилась выплатить президенту Дональду Трампу штраф и внести некоторые редакционные изменения, чтобы урегулировать иск относительно отредактированного интервью "60 Minutes", которое транслировалось на CBS News.

По данным Fox News, в целом речь идет о 30 млн долларов, но авансом Трамп получит только 16 миллионов долларов. Это покроет судебные издержки, расходы по делу и взносы в его будущую президентскую библиотеку или благотворительные организации, которые будут определены по усмотрению Трампа.

Справочно

Согласно иску, поданному в федеральный суд Техаса, телеканал CBS показал две версии интервью Камалы Харрис, в которых она, казалось, давала разные ответы на один и тот же вопрос о войне между Израилем и ХАМАС. Дональд Трамп утверждал, что редактирование интервью CBS нарушило Закон Техаса о практике и защите прав потребителей, который запрещает использование ложных, обманчивых или мошеннических действий в коммерции.

Напомним

Верховный суд США 27 июня решил ограничить права судей блокировать президентские решения, в частности относительно указа Трампа об отмене гражданства по рождению для неграждан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна избавиться от опасных преступников, в том числе тех, кто находится в стране уже давно и даже родился в США.