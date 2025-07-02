Paramount та CBS виплатять Трампу мільйони доларів для врегулювання позову проти програми "60 хвилин"
Київ • УНН
Paramount Global та CBS домовилися виплатити Дональду Трампу понад 30 мільйонів доларів для врегулювання позову щодо редагованого інтерв'ю в програмі "60 хвилин". Авансом Трамп отримає 16 мільйонів, які покриють судові витрати та внески до президентської бібліотеки або благодійних організацій.
Позов президента США Дональда Трампа щодо інтерв'ю, яке вийшло в ефір програми "60 хвилин" було задовільнено - Paramount Global та CBS домовилися виплатити очільнику білого дому суму, яка може сягнути понад 30 мільйонів доларів, пише Fox News, передає УНН.
Деталі
Paramount Global погодилася виплатити президенту Дональду Трампу штраф та внести деякі редакційні зміни, щоб врегулювати позов щодо відредагованого інтерв'ю "60 Minutes", яке транслювалося на CBS News.
За даними Fox News, загалом ідеться про 30 млн доларів, але авансом Трамп отримає тільки 16 мільйонів доларів. Це покриє судові витрати, витрати на справу та внески до його майбутньої президентської бібліотеки або благодійних організацій, які будуть визначені на розсуд Трампа.
Довідково
Згідно з позовом, поданим до федерального суду Техасу, телеканал CBS показав дві версії інтерв'ю Камали Гарріс, в яких вона, здавалося, давала різні відповіді на одне й те саме запитання про війну між Ізраїлем та ХАМАС. Дональд Трамп стверджував, що редагування інтерв'ю CBS порушило Закон Техасу про практику та захист прав споживачів, який забороняє використання неправдивих, оманливих або шахрайських дій у комерції.
Нагадаємо
Верховний суд США 27 червня вирішив обмежити права суддів блокувати президентські рішення, зокрема щодо указу Трампа про скасування громадянства за народженням для негромадян.
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