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Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Дональд Трамп заявив про необхідність позбутися небезпечних злочинців у США, зокрема тих, хто давно проживає в країні та народився там. Це стане наступним кроком після зміни політики депортацій, яка нині зосереджена на "найнебезпечніших" мігрантах.

Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбавитися небезпечних злочинців, зокрема тих, хто перебуває в країні вже давно й навіть народився у США. Про це він сказав в ефірі Right Side Broadcasting, передає УНН.

І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут - ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони - частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні. Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо. А серед них дуже небезпечні люди…Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни

- заявив Дональд Трамп

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа змінила напрям своєї політики із масових депортацій та наказала зупинити рейди та арешти на підприємствах сільського господарства, у готельно-ресторанному секторі та харчовій промисловості. Пріоритет - затримання "найнебезпечніших" мігрантів із кримінальним минулим.

Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять24.06.25, 16:01 • 3577 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Дональд Трамп
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