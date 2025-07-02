Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про необхідність позбутися небезпечних злочинців у США, зокрема тих, хто давно проживає в країні та народився там. Це стане наступним кроком після зміни політики депортацій, яка нині зосереджена на "найнебезпечніших" мігрантах.
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбавитися небезпечних злочинців, зокрема тих, хто перебуває в країні вже давно й навіть народився у США. Про це він сказав в ефірі Right Side Broadcasting, передає УНН.
І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут - ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони - частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні. Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо. А серед них дуже небезпечні люди…Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа змінила напрям своєї політики із масових депортацій та наказала зупинити рейди та арешти на підприємствах сільського господарства, у готельно-ресторанному секторі та харчовій промисловості. Пріоритет - затримання "найнебезпечніших" мігрантів із кримінальним минулим.
Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять24.06.25, 16:01 • 3577 переглядiв