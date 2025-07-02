Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбавитися небезпечних злочинців, зокрема тих, хто перебуває в країні вже давно й навіть народився у США. Про це він сказав в ефірі Right Side Broadcasting, передає УНН.

І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут - ті, що б’ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони - частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні. Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо. А серед них дуже небезпечні люди…Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни - заявив Дональд Трамп

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа змінила напрям своєї політики із масових депортацій та наказала зупинити рейди та арешти на підприємствах сільського господарства, у готельно-ресторанному секторі та харчовій промисловості. Пріоритет - затримання "найнебезпечніших" мігрантів із кримінальним минулим.

Верховний суд США дозволив Трампу депортувати мігрантів до країн, з яких вони не походять