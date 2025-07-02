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Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от опасных преступников в США, в частности тех, кто давно проживает в стране и родился там. Это станет следующим шагом после изменения политики депортаций, которая сейчас сосредоточена на "самых опасных" мигрантах.

Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна избавиться от опасных преступников, в том числе тех, кто находится в стране уже давно и даже родился в США. Об этом он сказал в эфире Right Side Broadcasting, передает УНН.

И в то же время у нас много опасных людей, которые давно здесь — те, что бьют людей сзади по голове битой, когда те не смотрят, и убивают их; те, что тычут ножом, когда вы просто идете по улице. Они не новы для нашей страны. Они — часть нашей страны уже давно. Многие из них родились в этой стране. Я думаю, мы должны и их тоже убрать отсюда, если честно. Возможно, это будет наше следующее совместное дело. Потому что мы о них забываем. А среди них очень опасные люди…Это больные люди. Я хотел бы и их убрать из нашей страны

- заявил Дональд Трамп

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа изменила направление своей политики по массовым депортациям и приказала остановить рейды и аресты на предприятиях сельского хозяйства, в гостинично-ресторанном секторе и пищевой промышленности. Приоритет — задержание «самых опасных» мигрантов с криминальным прошлым.

Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в страны, из которых они не происходят24.06.25, 16:01 • 3577 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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