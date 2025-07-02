Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна избавиться от опасных преступников, в том числе тех, кто находится в стране уже давно и даже родился в США. Об этом он сказал в эфире Right Side Broadcasting, передает УНН.

И в то же время у нас много опасных людей, которые давно здесь — те, что бьют людей сзади по голове битой, когда те не смотрят, и убивают их; те, что тычут ножом, когда вы просто идете по улице. Они не новы для нашей страны. Они — часть нашей страны уже давно. Многие из них родились в этой стране. Я думаю, мы должны и их тоже убрать отсюда, если честно. Возможно, это будет наше следующее совместное дело. Потому что мы о них забываем. А среди них очень опасные люди…Это больные люди. Я хотел бы и их убрать из нашей страны - заявил Дональд Трамп

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа изменила направление своей политики по массовым депортациям и приказала остановить рейды и аресты на предприятиях сельского хозяйства, в гостинично-ресторанном секторе и пищевой промышленности. Приоритет — задержание «самых опасных» мигрантов с криминальным прошлым.

Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в страны, из которых они не происходят