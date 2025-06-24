Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в страны, из которых они не происходят

Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Решение отменяет предыдущий судебный вердикт и позволяет высылать лиц в зоны конфликта, такие как Южный Судан, – сообщает УНН со ссылкой на Guardian.

Детали

В постановлении без подписи, принятом большинством консервативных судей, Верховный суд приостановил решение федерального судьи из Бостона, который считал, что иммигрантам следует предоставить реальную возможность доказать угрозу пыток или преследований в стране депортации.

В обращении в Верховный суд администрация Трампа заявила, что депортированные совершили "ужасные преступления", в частности убийство, поджог и вооруженное ограбление, и именно поэтому нужно депортировать их как можно быстрее.

Администрация Трампа также заявила, что новая политика депортаций в третьи страны "уже соответствует требованиям надлежащей процедуры" и необходима, поскольку многие страны отказываются принимать своих граждан обратно.

После судебного решения правительство Трампа получило право депортировать мигрантов в так называемые третьи страны, в частности группу мужчин, которых удерживали на американской военной базе в Джибути и пытались отправить в Южный Судан.

Суд не привел обоснования своего решения, однако либеральные судьи выступили с критикой.

Судья Верховного суда Соня Сотомайор в отдельном мнении раскритиковала решение.

Суд вознаграждает беззаконие, позволяя правительству нарушать права иммигрантов, которым грозит депортация, на надлежащую правовую процедуру - подчеркнула Сотомайор.

Она также обратила внимание на потенциальные последствия такого шага.

Консервативное большинство больше озабочено маловероятной вероятностью того, что федеральный судья превысил свои полномочия, чем мнением о том, что тысячи людей пострадают от насилия в отдаленных местах - написала судья.

Дополнительно

Окружной судья Брайан Мерфи ранее постановил, что Департамент внутренней безопасности "бесспорно" нарушил судебное решение, когда пытался депортировать восьмерых мужчин в Южный Судан. Среди задержанных только один имел гражданство этой страны. Мерфи подчеркнул, что такая депортация "без надлежащей возможности возразить" противоречит Конституции США.

В связи с этим судья постановил, что "мигрантам должно быть предоставлено не менее 10 дней, чтобы подать заявление о страхе перед преследованием в третьей стране".

Ранее Мерфи подчеркнул, что власти "не могут депортировать лиц в третьи страны без предупреждения и предоставления реальной возможности подать заявления на основе опасений".

Верховный суд, Конгресс, здравый смысл и элементарная порядочность требуют, чтобы мигрантам была предоставлена надлежащая правовая процедура - считает окружной судья Брайан Мерфи.

Напомним

Как сообщал УНН, в феврале администрация Трампа прекратила предоставление более 90% грантов Агентству США по международному развитию (USAID).

В том же месяце Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату 1 млрд 500 млн USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.