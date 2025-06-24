Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в страны, из которых они не происходят
Киев • УНН
Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Это решение отменяет предыдущий судебный вердикт и позволяет высылать лиц в зоны конфликта.
Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Решение отменяет предыдущий судебный вердикт и позволяет высылать лиц в зоны конфликта, такие как Южный Судан, – сообщает УНН со ссылкой на Guardian.
Детали
В постановлении без подписи, принятом большинством консервативных судей, Верховный суд приостановил решение федерального судьи из Бостона, который считал, что иммигрантам следует предоставить реальную возможность доказать угрозу пыток или преследований в стране депортации.
В обращении в Верховный суд администрация Трампа заявила, что депортированные совершили "ужасные преступления", в частности убийство, поджог и вооруженное ограбление, и именно поэтому нужно депортировать их как можно быстрее.
Администрация Трампа также заявила, что новая политика депортаций в третьи страны "уже соответствует требованиям надлежащей процедуры" и необходима, поскольку многие страны отказываются принимать своих граждан обратно.
После судебного решения правительство Трампа получило право депортировать мигрантов в так называемые третьи страны, в частности группу мужчин, которых удерживали на американской военной базе в Джибути и пытались отправить в Южный Судан.
Суд не привел обоснования своего решения, однако либеральные судьи выступили с критикой.
Судья Верховного суда Соня Сотомайор в отдельном мнении раскритиковала решение.
Суд вознаграждает беззаконие, позволяя правительству нарушать права иммигрантов, которым грозит депортация, на надлежащую правовую процедуру
Она также обратила внимание на потенциальные последствия такого шага.
Консервативное большинство больше озабочено маловероятной вероятностью того, что федеральный судья превысил свои полномочия, чем мнением о том, что тысячи людей пострадают от насилия в отдаленных местах
Дополнительно
Окружной судья Брайан Мерфи ранее постановил, что Департамент внутренней безопасности "бесспорно" нарушил судебное решение, когда пытался депортировать восьмерых мужчин в Южный Судан. Среди задержанных только один имел гражданство этой страны. Мерфи подчеркнул, что такая депортация "без надлежащей возможности возразить" противоречит Конституции США.
В связи с этим судья постановил, что "мигрантам должно быть предоставлено не менее 10 дней, чтобы подать заявление о страхе перед преследованием в третьей стране".
Ранее Мерфи подчеркнул, что власти "не могут депортировать лиц в третьи страны без предупреждения и предоставления реальной возможности подать заявления на основе опасений".
Верховный суд, Конгресс, здравый смысл и элементарная порядочность требуют, чтобы мигрантам была предоставлена надлежащая правовая процедура
Напомним
Как сообщал УНН, в феврале администрация Трампа прекратила предоставление более 90% грантов Агентству США по международному развитию (USAID).
В том же месяце Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату 1 млрд 500 млн USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.