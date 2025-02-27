Верховний суддя дозволив США продовжити заморожування виплат іноземної допомоги

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Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату $1,5 млрд USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.

Голова Верховного Суду США Джон Г. Робертс-молодший у середу забезпечив адміністрації президента Дональда Трампа перемогу на цей момент, заявивши, що Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) і Державному департаменту не потрібно негайно платити понад 1,5 млрд доларів за вже виконану роботу з надання допомоги, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Федеральний суддя встановив для агентств крайній термін до опівночі для розблокування коштів на роботу з надання іноземної допомоги, яка була утримана у зв'язку з директивою президента першого дня про скорочення витрат США за кордоном.

Адміністрація Трампа в екстреному зверненні до Верховного суду всього за кілька годин до крайнього терміну заявила, що суддя перевищив свої повноваження і втрутився в обов'язки президента "виносити відповідні рішення про іноземну допомогу".

Головний суддя ВС США Робертс схвалив рішення про "адміністративне призупинення" - тимчасовий захід, покликаний зберегти статус-кво, поки судді розглядають питання більш обдумано. Головний суддя наказав заявникам подати відповідь на заяву в п'ятницю, і суд, найімовірніше, ухвалить рішення невдовзі після цього.

"Як би попередньо не було, призупинення стало першою перемогою адміністрації в потоці справ, які судді могли б розглянути через блискавичні дії президента Трампа", - пише видання.

Адміністрація Трампа припиняє надання понад 90% грантів USAID27.02.2025, 11:12 • 100666 переглядiв

Доповнення

Трамп та інші високопосадовці США наполягають на тому, що іноземна допомога, яка становить приблизно 1 відсоток федерального бюджету, стала марнотратною і відірваною від життєво важливих інтересів Америки.

Але критики попереджають, що Трамп робить катастрофічну помилку, заявляючи, що його нападки на іноземну допомогу "небезпечно підривають здатність Америки перемагати", як заявила у своїй заяві Ліз Шраєр, президент Коаліції глобального лідерства США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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