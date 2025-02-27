Верховный судья разрешил США продолжить заморозку выплат иностранной помощи

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Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату $1,5 млрд USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.

Председатель Верховного Суда США Джон Г. Робертс-младший в среду предоставил администрации президента Дональда Трампа победу на данный момент, заявив, что Агентству США по международному развитию (USAID) и Государственному департаменту не нужно немедленно платить более 1,5 млрд долларов за уже выполненную работу по оказанию помощи, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Федеральный судья установил для агентств крайний срок в полночь для разблокировки средств на работу по оказанию иностранной помощи, которая была удержана в связи с директивой президента первого дня о сокращении расходов США за рубежом.

Администрация Трампа в экстренном обращении в Верховный суд всего за несколько часов до крайнего срока заявила, что судья превысил свои полномочия и вмешался в обязанности президента "выносить соответствующие решения об иностранной помощи".

Главный судья ВС США Робертс вынес "административное приостановление" - временную меру, призванную сохранить статус-кво, пока судьи рассматривают вопрос более обдуманно. Главный судья приказал заявителям подать ответ на заявление в пятницу, и суд, скорее всего, примет решение вскоре после этого.

"Как бы предварительно ни было, приостановление стало первой победой администрации в потоке дел, которые судьи могли бы рассмотреть из-за молниеносных действий президента Трампа", - пишет издание.

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID27.02.2025, 11:12 • 29968 просмотров

Дополнение

Трамп и другие высокопоставленные должностные лица США настаивают на том, что иностранная помощь, которая составляет примерно 1 процент федерального бюджета, стала расточительной и оторванной от жизненно важных интересов Америки.

Но критики предупреждают, что Трамп совершает катастрофическую ошибку, заявляя, что его нападки на иностранную помощь "опасно подрывают способность Америки побеждать", как заявила в своем заявлении Лиз Шрайер, президент Коалиции глобального лидерства США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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