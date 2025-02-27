Администрация Трампа прекращает более 90% грантов USAID

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в среду, что прекращает предоставление более 90% грантов иностранной помощи Агентства США по международному развитию (USAID), свидетельствуют судебные документы, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

«В целом почти 5800 грантов USAID были приостановлены, а более 500 наград USAID были сохранены», - говорится в заявлении администрации.

«Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет примерно 57 миллиардов долларов», - говорится в заявлении.

Кроме прекращения грантов USAID, «примерно 4100 государственных грантов было прекращено, а примерно 2700 государственных грантов было сохранено», согласно заявлению.

Позже в среду администрация уточнила, что «есть еще 297 контрактов, требующих пересмотра».

Существенное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи во всем мире приостановились из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

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Это происходит в тот момент, когда администрация Трампа отправила большинство сотрудников USAID в отпуск или уволила их.

Обновления от администрации Трампа были поданы в ответ на судебный иск, оспаривающий общую приостановку иностранной помощи.

Согласно заявлению, госсекретарь Марко Рубио в среду «принял окончательное решение по каждому гранту на индивидуальной основе, положительно решая либо сохранить грант, либо прекратить его действие в соответствии с условиями документа или независимого юридического полномочия как несовместимого с национальным интересам и внешней политикой Соединенных Штатов».

Однако в среду истцы в иске отвергли утверждение о том, что Рубио лично пересматривал все решения о прекращении помощи, утверждая, что «один человек или даже группа людей не могли бы осознанно пересмотреть все эти контракты и гранты за такой короткий период».

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