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Администрация Трампа прекращает более 90% грантов USAID

Администрация Трампа прекращает более 90% грантов USAID

Киев  •  УНН

 • 3655 просмотра

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Администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 млрд долларов. Госсекретарь Рубио принял решение по каждому гранту, но истцы оспаривают возможность такого быстрого пересмотра.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в среду, что прекращает предоставление более 90% грантов иностранной помощи Агентства США по международному развитию (USAID), свидетельствуют судебные документы, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

«В целом почти 5800 грантов USAID были приостановлены, а более 500 наград USAID были сохранены», - говорится в заявлении администрации.

«Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет примерно 57 миллиардов долларов», - говорится в заявлении.

Кроме прекращения грантов USAID, «примерно 4100 государственных грантов было прекращено, а примерно 2700 государственных грантов было сохранено», согласно заявлению.

Позже в среду администрация уточнила, что «есть еще 297 контрактов, требующих пересмотра».

Существенное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи во всем мире приостановились из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

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Это происходит в тот момент, когда администрация Трампа отправила большинство сотрудников USAID в отпуск или уволила их.

Обновления от администрации Трампа были поданы в ответ на судебный иск, оспаривающий общую приостановку иностранной помощи.

Согласно заявлению, госсекретарь Марко Рубио в среду «принял окончательное решение по каждому гранту на индивидуальной основе, положительно решая либо сохранить грант, либо прекратить его действие в соответствии с условиями документа или независимого юридического полномочия как несовместимого с национальным интересам и внешней политикой Соединенных Штатов».

Однако в среду истцы в иске отвергли утверждение о том, что Рубио лично пересматривал все решения о прекращении помощи, утверждая, что «один человек или даже группа людей не могли бы осознанно пересмотреть все эти контракты и гранты за такой короткий период».

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
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