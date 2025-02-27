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Адміністрація Трампа припиняє надання понад 90% грантів USAID

Адміністрація Трампа припиняє надання понад 90% грантів USAID

Київ  •  УНН

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Адміністрація США припинила майже 5800 грантів USAID, зберігши лише 500 на суму 57 млрд доларів. Держсекретар Рубіо ухвалив рішення щодо кожного гранту, але позивачі оскаржують можливість такого швидкого перегляду.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила у середу, що припиняє надання понад 90% грантів іноземної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), свідчать судові документи, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Загалом майже 5800 грантів USAID були припинені, а понад 500 грантів USAID були збережені", - ідеться в заяві адміністрації.

"Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 мільярдів доларів", - ідеться у заяві.

Окрім припинення грантів USAID, "приблизно 4100 державних грантів було припинено, а приблизно 2700 державних грантів було збережено", згідно з заявою.

Пізніше в середу адміністрація уточнила, що "є ще 297 контрактів, які потребують перегляду".

Суттєве скорочення іноземної допомоги завдає удару по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги в усьому світі призупинилися через повне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.

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Це відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа відправила більшість співробітників USAID у відпустку або звільнила їх.

Оновлення від адміністрації Трампа були подані у відповідь на судовий позов, який оскаржує загальне призупинення іноземної допомоги.

Згідно з заявою, держсекретар Марко Рубіо в середу "ухвалив остаточне рішення щодо кожного гранту на індивідуальній основі, позитивно вирішуючи або зберегти грант, або припинити його дію відповідно до умов документа або незалежного юридичного повноваження як несумісного з національним інтересам і зовнішньою політикою Сполучених Штатів".

Однак у середу позивачі в позові відкинули твердження про те, що Рубіо особисто переглядав усі рішення про припинення допомоги, стверджуючи, що "одна особа чи навіть група людей не могли б усвідомлено переглянути всі ці контракти та гранти за такий короткий період".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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