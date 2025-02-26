ЄС не зможе самотужки закрити прогалину від зупинки USAID - французький міністр

ЄС відіграє "вирішальну роль" у наданні глобальної допомоги для розвитку на тлі раптового тимчасового припинення діяльності USAID, але він не має коштів, щоб зробити це самостійно, заявив Euractiv міністр розвитку Франції Тані Мохамед Соїліхі, пише УНН.

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Раптове та радикальне закриття Трампом USAID, історичного державного підрозділу допомоги США для розвитку щонайменше на 90 днів змусило Європу з усіх сил шукати адекватну відповідь.

За два короткі тижні світ міжнародного розвитку прокинувся і усвідомив, що близько 55,8 млрд євро іноземної допомоги США, закладеної до бюджету на 2025 рік, можуть буквально зникнути.

Тим часом більшість співробітників USAID були або звільнені, або відправлені в оплачувану відпустку, і залишився лише критично важливий персонал.

"Один із безпосередніх сусідів Європи, Україна, прийме на себе основний удар, як і Балкани та Східна Європа, які є прямими одержувачами допомоги США", - вказує видання.

Тепер, як зазначає видання, ЄС хоче втрутитися і заповнити прогалину, але не має грошей.

"Європа сама не може компенсувати вихід [USAID]", - заявив міністр у справах франкофонії та міжнародного партнерства Франції Тані Мохамед Соїліхі.

"Ми повинні мобілізувати всі джерела фінансування, будь то державні, приватні, внутрішні чи міжнародні", щоб "побудувати взаємовигідні партнерства", сказав Соїліхі, який закликав до "амбітної реформи міжнародної фінансової архітектури".

На думку міністра, слід переглянути саму мету та завдання програм розвитку, щоб Європа могла "присутня там, де на карту поставлені наші інтереси" - і скоротити масштаби в регіонах, які мають меншу стратегічну цінність.

Як усе сформується з урахуванням загальноєвропейських бюджетних обмежень та зникнення USAID, ще доведеться побачити, зауважує видання.

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