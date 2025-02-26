ЄС не зможе самотужки закрити прогалину від зупинки USAID - французький міністр

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9217 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53567 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96299 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117056 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107884 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151380 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120494 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136067 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55667 перегляди
США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

27 лютого, 12:01 • 22277 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47364 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28845 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23473 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117056 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121626 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151380 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194152 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124110 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126271 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155891 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136273 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143732 перегляди
Актуальне
ЄС не зможе самотужки закрити прогалину від зупинки USAID - французький міністр

ЄС не зможе самотужки закрити прогалину від зупинки USAID - французький міністр

Київ  •  УНН

 • 111641 перегляди

Read in English

Європейський Союз не має достатньо коштів, щоб самостійно компенсувати призупинення роботи USAID. Близько 55,8 млрд євро американської допомоги можуть зникнути, що особливо вплине на Україну та Східну Європу.

ЄС відіграє "вирішальну роль" у наданні глобальної допомоги для розвитку на тлі раптового тимчасового припинення діяльності USAID, але він не має коштів, щоб зробити це самостійно, заявив Euractiv міністр розвитку Франції Тані Мохамед Соїліхі, пише УНН.

Деталі

Раптове та радикальне закриття Трампом USAID, історичного державного підрозділу допомоги США для розвитку щонайменше на 90 днів змусило Європу з усіх сил шукати адекватну відповідь.

За два короткі тижні світ міжнародного розвитку прокинувся і усвідомив, що близько 55,8 млрд євро іноземної допомоги США, закладеної до бюджету на 2025 рік, можуть буквально зникнути.

Тим часом більшість співробітників USAID були або звільнені, або відправлені в оплачувану відпустку, і залишився лише критично важливий персонал.

"Один із безпосередніх сусідів Європи, Україна, прийме на себе основний удар, як і Балкани та Східна Європа, які є прямими одержувачами допомоги США", - вказує видання.

Тепер, як зазначає видання, ЄС хоче втрутитися і заповнити прогалину, але не має грошей.

"Європа сама не може компенсувати вихід [USAID]", - заявив міністр у справах франкофонії та міжнародного партнерства Франції Тані Мохамед Соїліхі.

"Ми повинні мобілізувати всі джерела фінансування, будь то державні, приватні, внутрішні чи міжнародні", щоб "побудувати взаємовигідні партнерства", сказав Соїліхі, який закликав до "амбітної реформи міжнародної фінансової архітектури".

На думку міністра, слід переглянути саму мету та завдання програм розвитку, щоб Європа могла "присутня там, де на карту поставлені наші інтереси" - і скоротити масштаби в регіонах, які мають меншу стратегічну цінність.

Як усе сформується з урахуванням загальноєвропейських бюджетних обмежень та зникнення USAID, ще доведеться побачити, зауважує видання.

50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ13.02.25, 10:42 • 110107 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами