ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел на фоне прекращения работы USAID - французский министр
Киев • УНН
Европейский Союз не имеет достаточно средств, чтобы самостоятельно компенсировать приостановление работы USAID. Около 55,8 млрд евро американской помощи могут исчезнуть, что особенно повлияет на Украину и Восточную Европу.
ЕС играет «решающую роль» в предоставлении глобальной помощи для развития на фоне внезапного временного прекращения деятельности USAID, но он не имеет средств, чтобы сделать это самостоятельно, заявил Euractiv министр развития Франции Тани Мохамед Соилихи, пишет УНН.
Детали
Внезапное и радикальное закрытие Трампом USAID, исторического государственного подразделения помощи США для развития минимум на 90 дней заставило Европу изо всех сил искать адекватный ответ.
За две короткие недели мир международного развития проснулся и осознал, что около 55,8 млрд евро иностранной помощи США, заложенной в бюджет на 2025 год, могут буквально исчезнуть.
Тем временем большинство сотрудников USAID были либо уволены, либо отправлены в оплачиваемый отпуск, и остался лишь критически важный персонал.
«Один из непосредственных соседей Европы, Украина, примет на себя основной удар, как и Балканы и Восточная Европа, которые являются прямыми получателями помощи США», - указывает издание.
Теперь, как отмечает издание, ЕС хочет вмешаться и заполнить пробел, но не имеет денег.
«Европа сама не может компенсировать выход [USAID]», - заявил министр по делам франкофонии и международного партнерства Франции Тани Мохамед Соилихи.
«Мы должны мобилизовать все источники финансирования, будь то государственные, частные, внутренние или международные», чтобы „построить взаимовыгодные партнерства“, сказал Соилихи, который призвал к „амбициозной реформе международной финансовой архитектуры“.
По мнению министра, следует пересмотреть саму цель и задачи программ развития, чтобы Европа могла «присутствовать там, где на карту поставлены наши интересы» - и сократить масштабы в регионах, которые имеют меньшую стратегическую ценность.
Как все сформируется с учетом общеевропейских бюджетных ограничений и исчезновения USAID, еще предстоит увидеть, отмечает издание.
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