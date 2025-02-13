50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ
Киев • УНН
ВОЗ сообщает о прекращении лечения ВИЧ и других болезней в 50 странах из-за остановки финансирования USAID. Трамп приостановил работу агентства, которое ежегодно тратит $40 млрд на гуманитарную помощь.
В результате приостановки финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) лечение ВИЧ и других заболеваний было прекращено в 50 странах мира. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, сообщает УНН.
Чиновник, в частности, призвал администрацию президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о восстановлении финансирования помощи, пока не будут найдены другие решения.
"Есть действия правительства США, которые, к сожалению, оказывают серьезное влияние на глобальное здравоохранение. ... Клиники закрыты, а медицинские работники отправлены в отпуск", - сказал Гебрейесус.
В качестве примера он привел приостановку PEPFAR, президентского плана чрезвычайных мер по борьбе со СПИДом, который, по его словам, приостановил лечение, тестирование и профилактику ВИЧ в 50 странах.
Дополнение
Ранее Трамп назвал USAID "некомпетентной и коррумпированной" организацией и объявил о масштабном сокращении 10 тысяч сотрудников агентства и немедленном приостановлении почти всех его программ помощи.
Агентство тратит около 40 миллиардов долларов - примерно 0,6% от общих ежегодных государственных расходов США - на гуманитарную помощь, значительная часть которой идет на программы здравоохранения. Подавляющее большинство денег USAID тратится в Азии, странах Африки к югу от Сахары и Европе, где они в основном используются для гуманитарных усилий в Украине, отмечает СМИ.
Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос12.02.25, 13:38 • 100485 просмотров