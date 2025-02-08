Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив американське гуманітарне агентство USAID в корупції і закликав негайно його закрити. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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В п'ятницю, 07 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що "корупція досягла безпрецедентного рівня" в американському агентстві з міжнародного розвитку (USAID), і тому його необхідно розформувати.

Новини про USAID зводять з розуму лівих радикалів, і вони не можуть нічого з цим вдіяти. Способи, якими витрачалися гроші, більшість з яких витрачалися шахрайською, абсолютно незрозумілі. Такого рівня корупції ми давно не бачили. Закрити його! - йдеться у дописі Президента США

Водночас глава Білого дому не навів жодних конкретних доказів корупції.

Нагадаємо

Профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через спробу розпустити USAID та відправити 10 000 співробітників у відпустку. Позивачі стверджують, що дії президента неконституційні та призведуть до гуманітарної катастрофи.

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