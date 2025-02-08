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Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство

Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство

Київ • УНН

 • 28388 перегляди

Дональд Трамп заявив про "безпрецедентний рівень корупції" в USAID та закликав розформувати агентство. Президент не надав доказів корупції, а профспілки подали позов проти його спроби розпустити організацію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив американське гуманітарне агентство USAID в корупції і закликав негайно його закрити. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Деталі

В п'ятницю, 07 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що "корупція досягла безпрецедентного рівня" в американському агентстві з міжнародного розвитку (USAID), і тому його необхідно розформувати. 

Новини про USAID зводять з розуму лівих радикалів, і вони не можуть нічого з цим вдіяти. Способи, якими витрачалися гроші, більшість з яких витрачалися шахрайською, абсолютно незрозумілі. Такого рівня корупції ми давно не бачили. Закрити його!

- йдеться у дописі Президента США 

Водночас глава Білого дому не навів жодних конкретних доказів корупції. 

Нагадаємо

Профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через спробу розпустити USAID та відправити 10 000 співробітників у відпустку. Позивачі стверджують, що дії президента неконституційні та призведуть до гуманітарної катастрофи.

Трамп планує скоротити USAID до 300 працівників з 10 000: що відбувається07.02.25, 04:02 • 33629 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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