Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про "безпрецедентний рівень корупції" в USAID та закликав розформувати агентство. Президент не надав доказів корупції, а профспілки подали позов проти його спроби розпустити організацію.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив американське гуманітарне агентство USAID в корупції і закликав негайно його закрити. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Деталі
В п'ятницю, 07 лютого Президент США Дональд Трамп заявив, що "корупція досягла безпрецедентного рівня" в американському агентстві з міжнародного розвитку (USAID), і тому його необхідно розформувати.
Новини про USAID зводять з розуму лівих радикалів, і вони не можуть нічого з цим вдіяти. Способи, якими витрачалися гроші, більшість з яких витрачалися шахрайською, абсолютно незрозумілі. Такого рівня корупції ми давно не бачили. Закрити його!
Водночас глава Білого дому не навів жодних конкретних доказів корупції.
Нагадаємо
Профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через спробу розпустити USAID та відправити 10 000 співробітників у відпустку. Позивачі стверджують, що дії президента неконституційні та призведуть до гуманітарної катастрофи.
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