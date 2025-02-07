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На адміністрацію Трампа подали до суду через "незаконний" крок з розпуску USAID

На адміністрацію Трампа подали до суду через "незаконний" крок з розпуску USAID

Київ • УНН

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Профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через спробу розпустити USAID та відправити 10 000 співробітників у відпустку. Позивачі стверджують, що дії президента неконституційні та призведуть до гуманітарної катастрофи.

На адміністрацію Трампа подали до суду через її крок з розпуску Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а профспілки, які представляють інтереси працівників у позові, назвали цю дію "неконституційною та незаконною", пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Позов, поданий до федерального суду в четвер, має на меті заблокувати спроби відправити більшість із 10 000 співробітників USAID у всьому світі в адміністративну відпустку до вечора п’ятниці та відновити наразі заморожене фінансування та операції.

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Позов, поданий в окрузі Колумбія, називає як відповідачів президента Трампа, міністра фінансів Скотта Бессента та держсекретаря Марко Рубіо, який нещодавно був призначений виконувачем обов'язків адміністратора USAID, стверджуючи, що їхні дії призвели до гуманітарної катастрофи.

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"Жодна з дій відповідачів щодо розпуску USAID" не отримала схвалення Конгресу, наголошується в позові, поданому від імені Американської асоціації дипломатичної служби (AFSA) та Американської федерації державних службовців (AFGE).

Ілон Маск, який очолює команду DOGE адміністрації Трампа, яка займається скороченням відходів та економією грошей, звинуватив USAID у корупції, марнотратстві і заявив, що їм довелося "позбутися всього цього", оскільки воно "не підлягає відновленню".

Однак у позові йдеться, що "дії Трампа щодо розпуску USAID перевищують президентські повноваження" і "тільки Конгрес може ухвалити рішення про розпуск чи злиття з Державним департаментом".

У позові стверджується, що гуманітарні наслідки дій адміністрації "вже стали катастрофічними", що призвело до "глобальної гуманітарної кризи через раптову зупинку важливої ​​роботи співробітників, одержувачів грантів та підрядників USAID".

У позові йдеться, що це коштує "тисяч американських робочих місць" і "ставить під загрозу інтереси національної безпеки США".

У позові також йдеться: "USAid надає життєво необхідну їжу, ліки та підтримку сотням тисяч людей по всьому світу. Без агентства-партнера для виконання цієї місії медичні клініки під керівництвом США, їдальні, програми допомоги біженцям та незліченна кількість інших програм негайно припинилися".

"Атака адміністрації Трампа на USAID є частиною скоординованої кампанії з підриву волі Конгресу та ізоляції Америки у світі", - заявила Скай Перріман, президент і генеральний директор Democracy Forward, яка подала позов до Public Citizen Litigation Group.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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