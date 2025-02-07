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Трамп планує скоротити USAID до 300 працівників з 10 000: що відбувається

Київ • УНН

 • 33629 перегляди

Адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до масштабного скорочення штату Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), залишивши в ньому менш ніж 300 співробітників із понад 10 000, які працюють у всьому світі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Відповідно до плану, лише 294 працівники зможуть зберегти свої посади, серед них лише 12 залишаться в африканському бюро та вісім – в азійському. Це рішення загрожує існуванню агентства, яке відігравало ключову роль у наданні гуманітарної допомоги у світі, допомагаючи мільйонам людей.

Десятки співробітників вже були відправлені у відпустку, сотні внутрішніх підрядників звільнено, а важливі програми допомоги опинилися під загрозою. Адміністрація повідомила, що найближчим часом усі найняті безпосередньо працівники USAID будуть відправлені у відпустку, а тисячі співробітників, які працюють за кордоном, відкликані.

Державний департамент працює над визначенням програм, які можуть бути звільнені від повної зупинки роботи. Це рішення має важливе значення для глобальних зусиль у боротьбі з хворобами, запобіганні голоду та подоланні бідності. Однак виконавчі партнери USAID вже стикаються з фінансовими труднощами через розпорядження про припинення діяльності.

Трамп вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду07.02.25, 03:21 • 31916 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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