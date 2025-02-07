Трамп вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

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Це рішення стало відповіддю на розслідування, яке МКС проводить стосовно громадян США та їх союзників, зокрема, Ізраїлю. У рамках цих санкцій буде обмежено фінансову діяльність і доступ до віз для осіб, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або їх партнерів, а також для членів їх сімей.

Указ, підписаний Трампом, наголошує на тому, що суд незаконно взяв на себе юрисдикцію у справах, пов’язаних із військовими злочинами, скоєними американськими військовими та їх союзниками, і здійснив необґрунтовані правові дії, зокрема щодо лідерів Ізраїлю.

Це вже другий випадок застосування санкцій США щодо МКС. Раніше, під час першого терміну президентства Трампа, Вашингтон запровадив обмеження проти керівництва суду через розслідування щодо можливих воєнних злочинів американських сил в Афганістані.

Нагадаємо

Раніше вже було поінформовано, що Дональд Трамп планує підписати указ про введення санкцій проти посадовців МКС та членів їхніх сімей. Обмеження стосуватимуться тих, хто сприяв розслідуванням щодо громадян США та їхніх союзників.

Трамп планує запровадити санкції проти МКС - ЗМІ