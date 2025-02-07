Трамп вводит новые санкции против Международного уголовного суда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Это решение стало ответом на расследование, которое МУС проводит в отношении граждан США и их союзников, в частности, Израиля. В рамках этих санкций будет ограничена финансовая деятельность и доступ к визам для лиц, участвующих в расследованиях в отношении американцев или их партнеров, а также для членов их семей.

Указ, подписанный Трампом, отмечает, что суд незаконно взял на себя юрисдикцию по делам, связанным с военными преступлениями, совершенными американскими военными и их союзниками, и совершил необоснованные правовые действия, в частности в отношении лидеров Израиля.

Это уже второй случай применения санкций США в отношении МУС. Ранее, во время первого срока президентства Трампа, Вашингтон ввел ограничения против руководства суда из-за расследования возможных военных преступлений американских сил в Афганистане.

Напомним

Ранее уже было проинформировано, что Дональд Трамп планирует подписать указ о введении санкций против должностных лиц МУС и членов их семей. Ограничения будут касаться тех, кто способствовал расследованиям в отношении граждан США и их союзников.

Трамп планирует ввести санкции против МУС - СМИ