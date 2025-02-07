Трамп вводит новые санкции против Международного уголовного суда
Киев • УНН
Президент США подписал указ о санкциях против МУС из-за расследования в отношении американцев и их союзников. Ограничения включают финансовые санкции и визовые ограничения для причастных к расследованиям лиц и их семей.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Это решение стало ответом на расследование, которое МУС проводит в отношении граждан США и их союзников, в частности, Израиля. В рамках этих санкций будет ограничена финансовая деятельность и доступ к визам для лиц, участвующих в расследованиях в отношении американцев или их партнеров, а также для членов их семей.
Указ, подписанный Трампом, отмечает, что суд незаконно взял на себя юрисдикцию по делам, связанным с военными преступлениями, совершенными американскими военными и их союзниками, и совершил необоснованные правовые действия, в частности в отношении лидеров Израиля.
Это уже второй случай применения санкций США в отношении МУС. Ранее, во время первого срока президентства Трампа, Вашингтон ввел ограничения против руководства суда из-за расследования возможных военных преступлений американских сил в Афганистане.
Напомним
Ранее уже было проинформировано, что Дональд Трамп планирует подписать указ о введении санкций против должностных лиц МУС и членов их семей. Ограничения будут касаться тех, кто способствовал расследованиям в отношении граждан США и их союзников.
Трамп планирует ввести санкции против МУС - СМИ06.02.25, 20:41 • 20659 просмотров