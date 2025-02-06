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Трамп планирует ввести санкции против МУС - СМИ

Трамп планирует ввести санкции против МУС - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9721 просмотра

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Дональд Трамп планирует подписать указ о введении санкций против должностных лиц МУС и членов их семей. Ограничения будут касаться тех, кто способствовал расследованиям в отношении граждан США и их союзников.

Президент США Дональд Трамп, 6 февраля, подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда. Ограничения введут против части должностных лиц МУС. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, указ будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения против тех должностных лиц МУС, которые способствовали расследованиям суда в отношении граждан США или их союзников. Также санкции коснутся членов семей сотрудников Международного уголовного суда.

В частности, в указе Трампа утверждается, что одновременные ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и нескольких лидеров ХАМАС, которые МУС выдал в прошлом году, "создали позорную моральную эквивалентность",

- подчеркивает издание.

Издание уточняет, что подписание указа, скорее всего, приурочено к визиту главы израильского правительства в Вашингтон.

Во время своего первого президентского срока Трамп отмечал, что МУС "не имеет юрисдикции, легитимности и авторитета" в США, и ни США, ни Израиль не являются участниками так называемого Римского статута.

В пояснительном документе к указу сказано, что "МУС был задуман как суд последней инстанции. И Соединенные Штаты, и Израиль имеют надежные судебные системы и никогда не должны подпадать под юрисдикцию МУС".

Напомним

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда. Документ предусматривает запрет операций с имуществом и аннулирование виз для причастных к расследованиям МУС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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