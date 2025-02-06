Трамп планує запровадити санкції проти МКС - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, 6 лютого, підпише указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Обмеження введуть проти частини посадових осіб МКС. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Як повідомляє видання, указ включатиме як фінансові санкції, так і візові обмеження проти тих посадовців МКС, які сприяли розслідуванням суду щодо громадян США або їхніх союзників. Також санкції торкнуться членів сімей співробітників Міжнародного кримінального суду.

Зокрема, в указі Трампа стверджується, що одночасні ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і кількох лідерів ХАМАС, які МКС видав минулого року, "створили ганебну моральну еквівалентність", - підкреслює видання.

Видання уточнює, що підписання указу, найімовірніше, приурочено до візиту голови ізраїльського уряду до Вашингтона.

Під час свого першого президентського терміну Трамп наголошував, що МКС "не має юрисдикції, легітимності та авторитету" у США, і ні США, ні Ізраїль не є учасниками так званого Римського статуту.

В пояснювальному документі до указу сказано, що "МКС був задуманий як суд останньої інстанції. І Сполучені Штати, і Ізраїль мають надійні судові системи і ніколи не повинні підпадати під юрисдикцію МКС".

Нагадаємо

Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Документ передбачає заборону операцій з майном та анулювання віз для причетних до розслідувань МКС.