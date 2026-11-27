Створена у 2023 році Європейська асоціація найкращих різдвяних ярмарків визначила найкращі базари цього сезону. Більше половини сертифікатів цього разу отримали ринки у німецьких містах. DW розповіло детальніше про німецьких переможців, передає УНН.

Деталі

Експерти оцінюють різдвяні ринки, ярмарки та базари за чотирма основними категоріями: атмосфера та оформлення, асортимент та різноманітність, якість та екологічність, комфорт та безпека. Враховуються зокрема дизайн торгових будиночків, святкова ілюмінація, якість живої та фонової музики, оригінальність сувенірів, різноманітність регіональних страв та напоїв, розважальна програма для дітей, можливості безбар'єрного доступу тощо.

Які ярмарки у Німеччині отримали різдвяного "Оскара":

"Ринок вершника" в Ротенбурзі-об-дер-Таубер: один із найвідоміших різдвяних ринків Європи проходить у декораціях середньовічного баварського містечка;

Бароковий ярмарок на Ринковій площі Людвігсбурга: славиться своєю ілюмінацією. Над прикрашеними будиночками тут ширяють гігантські ангели, що світяться, розправили крила;

"Різдвяна столиця Півночі" - Любек: на час Адвента в місті відкривається відразу кілька ринків: від класичного біля Старої ратуші до середньовічного та ремісничого;

Місто різдвяних ангелів Аугсбург: один із найстаріших різдвяних ринків Німеччини проходить на площі перед будівлею ратуші. У вихідні тут можна побачити знамениту "Гру ангелів". Вони з'являються на балконах та у вікнах будівлі під звуки різдвяної музики;

Різдво пряники в Ахені: ярмарок проходить на площах навколо історичної ратуші і знаменитого Ахенського собору. Головний солодкий символ цього ринку - ахенські пряники, спечені за старовинними рецептами;

Фахверкове Різдво у Кведлінбурзі: у місті, відомому своїми фахверковими будинками, різдвяна програма виходить за межі головної площі. У рамках акції "Адвент у дворах" близько двадцяти закритих у звичайний час історичних внутрішніх двориків відчиняють свої ворота для гостей.

Експерти проводять оцінку за чотирма основними категоріями: атмосфера та оформлення, асортимент та різноманітність, якість та екологічність, комфорт та безпека. Враховуються зокрема дизайн торгових будиночків, святкова ілюмінація, якість живої та фонової музики, оригінальність сувенірів, різноманітність регіональних страв та напоїв, розважальна програма для дітей, можливості безбар'єрного доступу тощо.

Крім шести німецьких локацій, до кращих європейських різдвяних ярмарків сезону 2026 року увійшли ще п'ять в Австрії, Швейцарії, Румунії, Данії та Норвегії (по одному в кожній країні).