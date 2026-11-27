Неофіційний патч для Grand Theft Auto VI дозволив "розігнати" гру до 40 FPS на консолях PlayStation 5. Про це пише Wccftech, передає УНН.

Неофіційний патч для Grand Theft Auto VI, який працює лише на системах із джейлбрейком, знімає обмеження частоти кадрів у грі, дозволяючи перевищити стандартне обмеження в 30 FPS. Ранні тести лише підтвердили, що гра не може стабільно досягати 60 FPS навіть на PlayStation 5 Pro, але інший тест показав, що стабільні 40 FPS цілком були б досяжні за умови зниження роздільної здатності та за умови, що існував би спосіб забезпечити менший тепловий режим системи - пише видання.

Користувач Reddit gama224 провів цікавий тест, зосередившись на досягненні 40 FPS, і виявив, що завдяки зниженню роздільної здатності рендерингу мета в 40 FPS була цілком досяжною, причому загальне покращення становило від 15% до 30%.

Як додає видання, оскільки Rockstar Games явно не хотіла йти на компроміси щодо графічної деталізації та елементів симуляції в Grand Theft Auto VI, ці тести ще раз підтверджують заяви розробника про вибір обмеження в 30 кадрів на секунду для всіх платформ.

Однак, як зазначається, є ще одна очевидна причина, чому розробник зробив такий вибір: температура системи. За словами користувача Reddit, під час тестів система надзвичайно нагрівалася, досягаючи 90 °C і вище, що змусило його обмежити температуру до 85 °C за допомогою ще одного саморобного додатка.

З огляду на те, скільки користувачів стикаються з проблемами перегріву, стає очевидним, що Rockstar Games врахувала всі фактори, приймаючи рішення про обмеження частоти кадрів до 30 FPS у грі Grand Theft Auto VI - додає автор матеріалу.

Варто зазначити, у мережі деякі стримери бідкалися, що GTA 6 "вбиває" PS5. Зокрема, під час стріму геймера під ніком shivjam на Twitch, гра зависла, а на екрані почали з’являтися "артефакти" характерні для відмови графічного процесора. Стрімер розповів, що консоль після цього більше не увімкнулася, і стрім довелося завершити.

GTA6 сьогодні ввечері спалило мою PS5. Відеокарта вийшла з ладу, а консоль - на смітник. RIP - написав стрімер.

Також стрімер JoJoJosiah зробив перерву в дослідженні гри, і в цей час його консоль загорілася. Від диму спрацювала сигналізація, тож консоль довелося негайно відключити.

Раніше розробники заявляли, що спеціально націлилися на 30 FPS, щоб забезпечити найкращий ігровий досвід для консолей поточного покоління.

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