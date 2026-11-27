Після переговорів у Брюсселі 26-27 листопада країни ЄС не погодили надання Україні додаткового кредиту обсягом до €45 млрд на 2027 рік. Пропозицію підтримали 24 із 27 країн. Проти виступили Угорщина, Словаччина та Чехія. Рішення довелося відкласти до наступного саміту, що пройде у грудні.

Мова йде про кошти, які мають допомогти покрити частину прогнозованого дефіциту фінансування України у наступному році, а це близько €70 млрд. Єврокомісія пропонує залучити €45 млрд через запозичення на ринках, а гарантією для кредиту має стати бюджет ЄС. Згідно з планом, з цієї суми до €25 млрд спрямують на військову допомогу, ще до 20 млрд на бюджетну підтримку.

Про те, наскільки критичною для української економіки може стати затримка європейської допомоги, розповів в коментарі УНН Богдан Данилишин, колишній міністр економіки України.

Скільки грошей Україні може надати ЄС

Цього місяця ЄС вже погодив для України позику на наступний рік, обсягом до €45 млрд. Із цієї суми €13,3 млрд передбачили на бюджетні потреби, а ще €31,7 млрд спрямують на оборону.

Проте через більші фінансові витрати Єврокомісія пропонує надати Україні додатково ще €45 млрд. З них €20 млрд підуть на підтримку бюджету, а €25 млрд – на оборону. Так як на саміті 26-27 листопада лідери ЄС не змогли домовитися про нову позику, до цього питання планують повернутися 17-18 грудня.

Богдан Данилишин, колишній міністр економіки України, вважає це додаткове фінансування критично важливим для виконання державних зобов’язань.

Додаткові €45 млрд критично важливі для виконання бюджетних та оборонних зобов’язань України. Для фінансування українського бюджету особливо важлива цивільна частина нового пакета, а це до €20 млрд. За оцінкою Мінфіну від 10 листопада, у 2027 році Україні потрібно 52,6 млрд доларів зовнішнього бюджетного фінансування. На той момент 32,6 млрд доларів ще потребували підтверджених джерел. За базовим сценарієм, після чинної позики залишається ще приблизно €27 млрд потреби в бюджетній підтримці. Додаткові €20 млрд покрили б близько трьох чвертей цього розриву - підкреслив він.

Зазначимо, що за оцінкою Єврокомісії, після врахування чинної позики, загальні бюджетні та оборонні потреби України становлять близько €70 млрд. Якщо новий пакет профінансують повністю, Україні все одно потрібно буде залучити ще приблизно €25 млрд.

Україні може забракнути грошей вже в першому кварталі наступного року

Богдан Данилишин допускає, що нестача коштів у бюджеті може виникнути вже на початку 2027 року. Це залежатиме від залишку вільних коштів на початок року та строків надходження міжнародної допомоги.

Касовий розрив можливий вже в першому кварталі, особливо якщо затримаються й інші надходження. Вирішальними будуть фактичний залишок вільних коштів на початок року та дати перших бюджетних траншів за чинними програмами. Раніше Рада ЄС визначила орієнтовний перший транш макрофінансової допомоги за чинною позикою в розмірі €2 млрд. Якщо перші виплати надійдуть вчасно, вони дадуть час на погодження додаткового пакету - зазначив він.

Нагадаємо, що 20 листопада український бюджет отримав €8 млрд через програму Ukraine Facility, однак, за словами Данилишина, визначити, на скільки часу вистачить вільних коштів, складно.

Строк, на який вистачить вільного залишку, залежить від видатків до кінця грудня та графіка надходжень на початку 2027. Відкритих даних для визначення конкретного місяця бракує. Внутрішні запозичення через ОВДП можуть тимчасово покрити частину потреби - зазначив Данилишин.

Якщо міжнародні транші затримаються, уряду доведеться визначати, які видатки можна перенести. За оцінкою Данилишина, першими під ризиком опиняться нові капітальні проєкти, некритичні закупівлі та частина програм розвитку. А затримка цільового оборонного фінансування може також вплинути на графіки оборонних замовлень і поставок.

Пенсії, соціальні виплати й зарплати бюджетників будуть серед пріоритетів. У 2026 році уряд уже визначав таку черговість на випадок браку коштів. До першочергових напрямів увійшли також оборона й обслуговування боргу. Якщо нестача ліквідності затягнеться, в Україні можуть переглянути строки запланованих підвищень зарплат або пенсій. Ризик для регулярних виплат виникає лише за тривалого дефіциту коштів, коли можливості перенести інші видатки та залучити тимчасове фінансування вичерпуються - сказав він.

Як затримка допомоги вплине на валютні резерви та інфляцію

Колишній міністр економіки зазначає, що станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили 49,1 млрд доларів. Цього обсягу вистачало на 4,2 місяця майбутнього імпорту. Проте спікер попереджає, що затримка міжнародної допомоги може сповільнити поповнення резервів НБУ.

Затримка бюджетних траншів послабить поповнення валютних резервів регулятора. За меншого припливу валюти, міжнародні резерви можуть знижуватися навіть без збільшення інтервенцій Національного банку. Якщо попит на валюту зросте, НБУ може тимчасово збільшити її продаж, щоб згладити коливання курсу - зазначив він.

На його думку, послаблення гривні впливатиме на ціни імпортного пального та ліків. Водночас скорочення державних видатків може стримувати попит і частково компенсувати цей ефект.

Підсумовуючи, Данилишин вважає, що фінансування України на 2027 рік потрібно погоджувати окремо від переговорів про наступний бюджет ЄС.

За потреби можна використати посилену співпрацю, як у випадку позики на €90 млрд, з розподілом фінансових зобов’язань між учасниками. Для зміни чинної фінансової рамки, яка уможливить гарантію з бюджету ЄС, потрібна одностайність Ради. Компроміс має охоплювати і участь у позиці, і згоду на бюджетну гарантію. Рішення щодо допомоги на 2027 рік варто ухвалювати за окремим календарем, незалежно від темпу переговорів про семирічний бюджет ЄС. Вже зараз важливо погодити дати перших виплат за чинними програмами. Паралельно треба домовлятися про тимчасове фінансування з країнами G7 та іншими донорами, працювати з МВФ і Світовим банком та вчасно виконувати умови для виплати вже погоджених траншів - йдеться в заяві Данилишина.

Бюджетний саміт ЄС завершився без угоди – сім країн бойкотували переговори та вимагають змін